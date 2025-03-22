Россияне могли захватить новые территории Украины. Что сейчас происходит на фронте (карта боев)

Продолжаются ожесточенные бои

Война России против Украины длится уже 1 123 день, с начала минувших суток, 21 марта, до 22:00 на фронте произошло 124 боевых столкновения. Россияне могли иметь продвижение в Донецкой области.

По данным DeepState, враг продвинулся возле Ивановки и Ямполевки. Это – Лиманское направление.

Что говорят в Генштабе

В сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00 с начала суток 21 марта указывается, что на Лиманском направлении за неполные сутки украинские защитники остановили 20 российских атак. Бои продолжались в районах населенных пунктов Копанки, Новомихайловка, Новое, Зеленая Долина, Ямполевка, Торское и Ивановка.

НаТорецком направлении враг 18 раз штурмовал украинские позиции. Он пытался продвинуться вблизи Дачного, Дружбы, Дилиевки и Торецка.

На Покровском направлении за неполные сутки российская армия совершила 30 наступательных действий. Наиболее активны оккупанты в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Преображенка, Богдановка и Андреевка.

"По предварительным подсчетам, сегодня (21 марта, — ред.) на этом направлении наши воины ликвидировали 89 оккупантов и ранили еще 77. Уничтожены пять автомобилей, пять мотоциклов, пункт управления БпЛА и три вражеских пушки. Также значительно повреждена одна боевая бронированная машина, пять автомобилей, РСЗО "Град" и две пушки", — добавили в ГШ.

На Новопавловском направлении украинские подразделения отразили 8 атак. Россияне атаковали в направлении Константинополя, Днепроэнергии и Разлива.

Продолжается операция ВСУ на территории России. На момент выхода сводки с начала суток в Курской области было зафиксировано 23 боестолкновения.

Как сообщал "Телеграф", потери России в живой силе с начала ее полномасштабного вторжения в Украину приближаются к миллиону. По состоянию на утро 21 марта ВСУ ликвидировали уже 900 800 оккупантов.