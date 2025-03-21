Приближается к миллиону. Число потерь россиян на фронте пересекло очередной психологический барьер

Путин готов класть своих граждан сотнями за километр украинской земли

Потери России в живой силе с начала ее полномасштабного вторжения в Украину превысили 900 тысяч человек. По состоянию на утро 21 марта ВСУ уже ликвидировали 900 800 оккупантов.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, только за последние сутки на фронте ликвидировано 1 330 российских военнослужащих. Также враг потерял еще 17 танков и другую военную технику.

Отметим, что в общую статистику входят как окончательные, так и санитарные потери личного состава врага — то есть и убитые, и раненые во время боевых действий оккупанты.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 21.03.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 900 800 (+1 330) человек,

танков – 10 394 (+17) ед,

боевых бронированных машин – 21 589 (+28) ед,

артиллерийских систем – 24 848 (+101) ед,

средств ПВО – 1 111 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 30 080 (+185) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 41 259 (+165) ед,

специальной техники – 3 782 (+2) ед.

Как сообщал "Телеграф", в начале марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что потери России в войне с Украиной с начала 2025 года составили около 91 тысячи солдат. Противник продолжает нести значительные потери на поле боя, и ВСУ регулярно наносят по врагам сокрушительные удары, добавил он.