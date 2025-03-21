Отправка армии в Украину, беседа Трампа с Путиным и переговоры. Главные заявления Зеленского и президента Чехии с брифинга

Зеленский рассказал, кто возглавит украинскую делегацию на переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский провел брифинг с чешским коллегой Петром Павелом в Киеве. Во время их разговора прозвучало несколько важных заявлений по переговорам в Саудовской Аравии, ООН и возможной отправке иностранных войск в Украину.

"Телеграф" собрал главные тезисы представителей Украины и Чехии, которые в основном касались приближения мира в Украине.

Что заявил Зеленский?

ООН не может гарантировать безопасность Украины и поэтому этот вариант с миротворцами не рассматривается.

и поэтому этот вариант с миротворцами не рассматривается. Украина представит список объектов моратория на удары в Саудовской Аравии.

Во время технических переговоров украинскую делегацию возглавит Министр обороны Рустем Умеров вместе с командой специалистов, которые подготовят перечень объектов инфраструктуры.

вместе с командой специалистов, которые подготовят перечень объектов инфраструктуры. Президент США Дональд Трамп рассказал Зеленскому, о чем он говорил с главой РФ Владимиром Путиным . Поднимался вопрос ударов по России и Украине дальнобойным оружием.

. Поднимался вопрос ударов по России и Украине дальнобойным оружием. Чехия возьмет патронат над Днепропетровской областью , реконструирует и обустроит шесть украинских больниц.

, реконструирует и обустроит шесть украинских больниц. Евросоюзу нужно больше единства, скорости и возможностей выполнять обещанное. Украина выполняет свою часть обязательств по вступлению и процесс переговоров должен отвечать этому.

Главные заявления президента Чехии

Петр Павел подчеркнул, что пока не видит у России желания завершать войну, хотя бы временно прекратить огонь.

"Судя по тому, что мы можем видеть и слышать, пока не похоже, что российская сторона намерена заключать любое перемирие. Пожалуй, потребуется применить то давление, о котором говорил американский президент, и которое должно быть достаточно ощутимым для России, чтобы она отреагировала", — сказал Павел.

Президент добавил, что Чехия может отправить своих солдат в Украину, если в Европе договорятся о создании соответствующего контингента.

Напомним, что президент Чехии посетил Одессу, которая в это время находилась под массированной атакой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Зеленский рассказал, будет ли Украина в НАТО.