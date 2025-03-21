Укр

Отправка армии в Украину, беседа Трампа с Путиным и переговоры. Главные заявления Зеленского и президента Чехии с брифинга

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Владимир Зеленский и Петр Павел (слева направо) Новость обновлена 21 марта 2025, 18:00
Владимир Зеленский и Петр Павел (слева направо). Фото Коллаж "Телеграфа"

Зеленский рассказал, кто возглавит украинскую делегацию на переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский провел брифинг с чешским коллегой Петром Павелом в Киеве. Во время их разговора прозвучало несколько важных заявлений по переговорам в Саудовской Аравии, ООН и возможной отправке иностранных войск в Украину.

"Телеграф" собрал главные тезисы представителей Украины и Чехии, которые в основном касались приближения мира в Украине.

Что заявил Зеленский?

  • ООН не может гарантировать безопасность Украины и поэтому этот вариант с миротворцами не рассматривается.
  • Украина представит список объектов моратория на удары в Саудовской Аравии.
  • Во время технических переговоров украинскую делегацию возглавит Министр обороны Рустем Умеров вместе с командой специалистов, которые подготовят перечень объектов инфраструктуры.
  • Президент США Дональд Трамп рассказал Зеленскому, о чем он говорил с главой РФ Владимиром Путиным. Поднимался вопрос ударов по России и Украине дальнобойным оружием.
  • Чехия возьмет патронат над Днепропетровской областью, реконструирует и обустроит шесть украинских больниц.
  • Евросоюзу нужно больше единства, скорости и возможностей выполнять обещанное. Украина выполняет свою часть обязательств по вступлению и процесс переговоров должен отвечать этому.

Главные заявления президента Чехии

Петр Павел подчеркнул, что пока не видит у России желания завершать войну, хотя бы временно прекратить огонь.

"Судя по тому, что мы можем видеть и слышать, пока не похоже, что российская сторона намерена заключать любое перемирие. Пожалуй, потребуется применить то давление, о котором говорил американский президент, и которое должно быть достаточно ощутимым для России, чтобы она отреагировала", — сказал Павел.

Президент добавил, что Чехия может отправить своих солдат в Украину, если в Европе договорятся о создании соответствующего контингента.

Напомним, что президент Чехии посетил Одессу, которая в это время находилась под массированной атакой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Зеленский рассказал, будет ли Украина в НАТО.

Теги:
#Украина #Чехия #Владимир Зеленский #Петр Павел