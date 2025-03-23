В Украине можно купить советские марки за миллион гривен: откуда такая цена (фото)

Некоторые вещи на популярных сайтах продаются намного дороже реальной стоимости

Люди, которые увлекаются филателией, то есть коллекционированием знаков почтовой оплаты, знают, что их увлечение может обойтись очень дорого. Например, на сайтах объявлений можно найти марки стоимостью почти в миллион гривен. Но стоят ли они того?

Так на одном из объявлений, которое размещено на сайте OLX, можно найти две очень дорогие марки, номиналом 35 и 70 копеек. На них изображена рука, которая держит меч и разрубает цепь.

Автор объявления говорит, что они в идеальном состоянии, однако другой информации он не указал. За оба экземпляра просят ровно один миллион гривен.

И если вы уже потянулись за кошельком, то не торопитесь. Это марки из серии "Освобожденная Россия" или "Рука с мечом, разрубающим цепь", которые являются первыми в РСФСР. Они были в обороте с 1918 по 1922 год, а согласно данным из Википедии, их стоимость в непогашенном состоянии составляла максимум 1,5 евро (67 гривен) по состоянию на 2007 год. Так что цена лота явно завышена. Тут был звук грустных фанфар.

Однако есть в Украине и дорогие экземпляры. Например, в другом объявлении можно увидеть марку серии "Золотой стандарт" номиналом 15 копеек за 950 тысяч гривен.

Эта марка, именуемая также "Лимонкой", в непогашенном состоянии оценивалась примерно от 6 до 10 тысяч евро (270-450 тысяч гривен) по состоянию на 2007 год. Поэтому в этом случае цена, хоть тоже завышена, но не настолько сильно, как в предыдущем случае.

"Лимонка" является одной из двадцати марок в серии "Золотой стандарт". Она известна тем, что станок для ее печати сломался до того, как завершил работу, а потому в тираж она пошла в ограниченном количестве. Этот момент и объясняет то, почему за нее просят огромные деньги.

В любом случае, оба объявления являются хорошей иллюстрацией того, почему без знания темы в филателистику лезть не стоит.

Как сообщалось ранее, любителям поностальгировать за СССР в Украине предлагают купить вазу за полмиллиона гривен.