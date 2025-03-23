В Україні можна купити радянські марки за мільйон гривень: звідки така ціна (фото)

Деякі речі на популярних сайтах продаються набагато дорожче за реальну вартість

Люди, які захоплюються філателією, тобто колекціонуванням знаків поштової оплати, знають, що їхнє захоплення може коштувати дуже дорого. Наприклад, на сайтах оголошень можна знайти марки вартістю майже мільйон гривень. Але чи варті вони того?

Так на одному з оголошень, яке розміщено на сайті OLX, можна знайти дві дуже дорогі марки, номіналом 35 та 70 копійок. На них зображено руку, яка тримає меч і розрубує ланцюг.

Автор оголошення каже, що вони в ідеальному стані, однак іншої інформації він не вказав. За обидва екземпляри просять рівно один мільйон гривень.

І якщо ви вже потяглися за гаманцем, то не поспішайте. Це марки із серії "Звільнена Росія" або "Рука з мечем, що розрубає ланцюг", які є першими в РРФСР. Вони були в обороті з 1918 по 1922 рік, а згідно з даними з Вікіпедії, їхня вартість у непогашеному стані становила максимум 1,5 євро (67 гривень) станом на 2007 рік. Тож ціна лота явно завищена. Тут був звук сумних фанфар.

Проте є в Україні й дорогі екземпляри. Наприклад, в іншому оголошенні можна побачити марку серії "Золотий стандарт" номіналом 15 копійок за 950 тисяч гривень.

Ця марка, що називається також "Лимонкою", у непогашеному стані оцінювалася приблизно від 6 до 10 тисяч євро (270-450 тисяч гривень) станом на 2007 рік. Тому в цьому випадку ціна, хоч теж завищена, але не настільки сильно, як у попередньому випадку.

"Лимонка" є однією із двадцяти марок у серії "Золотий стандарт". Вона відома тим, що верстат для її друку зламався до того, як завершив роботу, а тому до тиражу вона пішла в обмеженій кількості. Цей момент і пояснює, чому за неї просять величезні гроші.

У будь-якому випадку обидва оголошення є гарною ілюстрацією того, чому без знання теми у філателістику лізти не варто.

Як повідомлялося раніше, любителям поностальгувати за СРСР в Україні пропонують купити вазу за півмільйона гривень.