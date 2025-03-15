Потертую скатерть времен СССР можно продать за хорошие деньги: как она выглядит

Состояние вещи сложно назвать хорошим

У многих жителей Украины, которые застали времена СССР, осталась привычка накапливать вещи и с трудом с ними расставаться. Однако по прошествии 30 лет многие вещи тех времен стали раритетом и теперь отправляются на аукционы. Например, потертая плюшевая скатерть может отправиться с молотка за 500 гривен и больше.

Соответствующий лот можно найти на сайте Violity. Аукцион будет открытым до 24 марта, а пока на "щедрое предложение" никто не откликнулся.

Скатерть размером 132 на 126 сантиметров имеет заметные потертости и несколько дырок. Кроме того, она имеет следы от предметов, которые стояли на ней длительное время.

То есть, интерес скатерть может вызвать разве что у коллекционеров, которые интересуются конкретной эпохой, так как на том же OLX можно найти похожие вещи дешевле и в лучшем состоянии.

Как известно, подобные скатерти в основном можно было увидеть в кабинетах партийных чиновников. Они были достаточно износостойкие и приятные на ощупь, но в то же время весьма проблемными в уходе и склонными к выгоранию при длительном нахождении на солнечном свете.

В настоящее время новые плюшевые скатерти производят разве что на заказ, поскольку появилось большое количество новых более надежных и простых в уходе материалов. Также претерпели изменения и стилистические предпочтения, из-за чего многие помпезные и вычурные старые вещи в современном дизайне своего места не найдут.

Ранее "Телеграф" писал об игрушечном зайце времен СССР на аналогичном аукционе. "Зайчик" до сих пор в хорошем состоянии, несмотря на свой возраст.