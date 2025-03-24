Ангел смерти или влюбленная девушка? Как выглядит самая загадочная могила на сельском кладбище на Тернопольщине

Эта могила окутана легендами и выглядит очень необычно

В поселке Микулинцы на Тернопольщине на местном кладбище есть необычная могила, окутанная легендами. Это захоронение датируется 1841 годом, а надписи на нем практически не сохранились. Однако выглядит эта могила весьма необычно и даже загадочно.

"Телеграф" расскажет, что известно о могиле и необычной скульптуре на ней, которая уже начала рассыпаться от времени.

Могила, окутанная легендами

Местная тернопольская журналистка Ирина Небесная рассказала легенду, которую услышала от своей бабушки. Согласно этой истории, когда-то давно в Тернополе жила бедная девушка, влюбленная в художника. Но мачеха ее недолюбливала и собиралась выдать молодую девушку за старого богатого мужчину. В свой адрес падчерица часто слышала от мачехи проклены: "А чтоб тебе вороны плечи поклевали".

В ночь накануне свадьбы с нелюбимым богачом девушка пошла на кладбище к могиле матери. Там она долго плакала и уставшая уснула на могиле, а к утру так и замерзла насмерть, склонившись над склепом. И голодные вороны таки поклевали ей плечи. Отец в память о дочери поставил соответствующую скульптуру: девушка спит, склонившись на гроб мамы, со свадебным венком в одной руке и большой кистью – символом любви к художнику – в другой. А на плечах у нее две большие ямы – где ее поклевали птицы.

Загадочная могила на кладбище в Микулинцах

Легенда, конечно, красивая, однако на самом деле все может быть совершенно иначе. По словам журналистки, на древней могиле есть поврежденная временем эпитафия, но из надписи можно понять, что покоится в этой могиле мужчине, так как там сохранились слова "родился" и "умер". А девушка с венком и косточкой художника в руке — это на самом деле Ангел смерти, крылья которого разрушились, а в руках у него не кисточка, а остатки факела. Такие фигуры Ангелов смерти были распространены среди кладбищенских скульпторов того времени.

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