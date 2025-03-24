Ангел смерти или влюбленная девушка? Как выглядит самая загадочная могила на сельском кладбище на Тернопольщине
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Эта могила окутана легендами и выглядит очень необычно
В поселке Микулинцы на Тернопольщине на местном кладбище есть необычная могила, окутанная легендами. Это захоронение датируется 1841 годом, а надписи на нем практически не сохранились. Однако выглядит эта могила весьма необычно и даже загадочно.
"Телеграф" расскажет, что известно о могиле и необычной скульптуре на ней, которая уже начала рассыпаться от времени.
Могила, окутанная легендами
Местная тернопольская журналистка Ирина Небесная рассказала легенду, которую услышала от своей бабушки. Согласно этой истории, когда-то давно в Тернополе жила бедная девушка, влюбленная в художника. Но мачеха ее недолюбливала и собиралась выдать молодую девушку за старого богатого мужчину. В свой адрес падчерица часто слышала от мачехи проклены: "А чтоб тебе вороны плечи поклевали".
В ночь накануне свадьбы с нелюбимым богачом девушка пошла на кладбище к могиле матери. Там она долго плакала и уставшая уснула на могиле, а к утру так и замерзла насмерть, склонившись над склепом. И голодные вороны таки поклевали ей плечи. Отец в память о дочери поставил соответствующую скульптуру: девушка спит, склонившись на гроб мамы, со свадебным венком в одной руке и большой кистью – символом любви к художнику – в другой. А на плечах у нее две большие ямы – где ее поклевали птицы.
Легенда, конечно, красивая, однако на самом деле все может быть совершенно иначе. По словам журналистки, на древней могиле есть поврежденная временем эпитафия, но из надписи можно понять, что покоится в этой могиле мужчине, так как там сохранились слова "родился" и "умер". А девушка с венком и косточкой художника в руке — это на самом деле Ангел смерти, крылья которого разрушились, а в руках у него не кисточка, а остатки факела. Такие фигуры Ангелов смерти были распространены среди кладбищенских скульпторов того времени.
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