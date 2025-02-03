"Я тебя люблю, живи вечно": как выглядит одна из самых помпезных и загадочных могил на Байковом кладбище

Такой мемориал любимой женщине просто впечатляет

Байково кладбище — мемориальное кладбище в Киеве, одно из старейших и наиболее престижное в столице. Там свой последний покой нашли много украинских знаменитостей и выдающихся украинцев. Однако, одна из могил действительно привлекает внимание своей помпезностью и загадочностью. К слову, мы рассказывали таинственной Спящей красавице на Лычаковском кладбище во Львове.

"Телеграф" делится, как выглядит одна из самых помпезных и загадочных могил на Байковом кладбище.

Помпезный мемориал Татьяне Гриневич

На Байковом кладбище в Киеве покоится некая Татьяна Гриневич. Загадочная женщина не является ни знаменитостью, ни известной личностью, однако, кто-то очень постарался, возводя мемориал на ее могиле. Найти хоть какую нибудь информацию об этой женщине в сети нам не удалось.

Однако, похоже, Татьяна была той женщиной, в жизни которой была настоящая любовь. Такой вывод можно сделать из надписи на надгробии: "Я тебя люблю, живи вечно".

Само надгробие поражает своей помпезностью и масштабом. Памятник выполнен в форме ложа, на котором как будто уснула красивая женщина, а над ней видно ангела. Выглядит такой мемориал просто впечатляюще. Видимо тот, кто установил его, действительно любил Татьяну Гриневич.

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