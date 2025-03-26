Цены на квартиры в Киеве пойдут вверх, но не резко. Чего ждать в случае достижения мира

Волна возвращений будет ждать большие города

На фоне новостей о переговорах по миру и обсуждении возможного прекращения огня в Украине оживился рынок недвижимости. Сразу после установления мира (если он будет действительно на условиях, позволяющих безопасно жить и работать) рынок ждет волна спроса. Да, цены на аренду квартир в Киеве могут вырасти на 15–20% в течение года. Часть переселенцев и эмигрантов захочет вернуться в крупные областные центры.

Что будет с жильем в столице после возможного окончания боевых действий, "Телеграф" спросил у киевского риелтора Александра Бойко.

Аренда дорожает

Цены на аренду уже сейчас продолжают расти, говорит риелтор. Но важны будут прежде всего условия безопасности для жизни и работы. Если они будут серьезными, рынок ждет волна спроса.

Часть переселенцев и эмигрантов захочет вернуться, особенно в Киев, Харьков, Одессу, Днепр. Но важно понимать: не все вернутся сразу, не у всех будет финансовая возможность снимать жилье. Поэтому это будет постепенный рост, а не скачок "за одну ночь", — рассказывает Бойко.

Если мир наступит, в Киеве ставки могут подняться еще на 15–20% в течение года, но только на хорошие объекты: квартиры в новостройках, современные ремонты, удобная локация.

"Квартиры в старом жилом фонде или жилье не в презентабельном состоянии — дорожать не будет. Люди уж очень прихотливы: ищут качество, автономию, комфорт", — обращает внимание риелтор Александр Бойко.

Рынок аренды не разразится, но будет стабильно расти, особенно в крупных городах, где сосредоточены экономические возможности. В то же время, предложение не сможет быстро догнать спрос – из-за разрушения жилья в городах.

Что будет влиять на стоимость аренды

Есть три основных фактора, которые будут влиять на рынок. Именно их следует учитывать при прогнозировании:

Темпы восстановления – если жилье будет восстанавливаться быстро, дефицит смягчится, если медленно – цены будут держаться на пике дольше.

– если жилье будет восстанавливаться быстро, дефицит смягчится, если медленно – цены будут держаться на пике дольше. Экономическое восстановление – если зарплаты и бизнес пойдут вверх, арендаторы будут готовы платить больше, а значит владельцы смогут поднимать ставки. Но если рост доходов будет медленным, цены придется сдерживать.

– если зарплаты и бизнес пойдут вверх, арендаторы будут готовы платить больше, а значит владельцы смогут поднимать ставки. Но если рост доходов будет медленным, цены придется сдерживать. Миграционная политика – возвращение сотен тысяч украинцев из-за границы создаст давление на рынок. Если часть останется в Европе, спрос будет расти более плавно.

После установления мира рынок аренды жилья будет оставаться упорядоченным, но будет испытывать значительный дефицит предложения.

Цены на квартиры: после войны покупатели активизируются, стоимость вырастет

После войны рынок жилой недвижимости Киева войдет в фазу активного восстановления, прогнозирует риелтор. Ожидается постепенный, но стабильный рост цен на квартиры в пределах 15–20% в течение первых двух лет.

Это обусловлено несколькими факторами, и первым является отложенный спрос и высокая конкуренция за жилье.

"Большое количество потенциальных покупателей, которые из-за нестабильности откладывали приобретение недвижимости, после мира активизируются на рынке. Возвращение переселенцев и возобновление бизнес-активности будут стимулировать спрос, особенно в сегментах комфорт-класса и новостроек. Уже сейчас наблюдается рост количества запросов на покупку жилья, что свидетельствует о подготовке рынка к оживлению", – говорит Бойко.

Вторым фактором является ограниченное предложение качественного жилья. Значительная часть жилищного фонда повреждена или физически изношена, что ограничивает доступность качественных вариантов.

Новое строительство требует времени для реализации, а застройщики будут действовать осторожно из-за экономических рисков.

На вторичном рынке часть владельцев будет выжидать дальнейшего роста цен, что еще больше снизит доступные предложения.

Третьим ключевым фактором является влияние ипотечных программ и государственной поддержки

"Если будут запущены государственные программы доступной ипотеки по ставкам до 7% годовых, это будет способствовать активизации рынка, особенно среди молодых семей. Финансовая поддержка от международных организаций и государственные инициативы могут стимулировать застройщиков к более активному введению новых проектов", — рассказывает риелтор.

Последним фактором является то, что Киев остается центром экономической и инвестиционной деятельности. Столица традиционно является главным центром деловой активности, что обеспечит стабильный приток населения.

Большой спрос со стороны инвесторов, рассматривающих недвижимость как средство сохранения капитала, будет способствовать росту стоимости жилья.

Риелтор подытоживает, что ожидать снижения цен не стоит – Киев будет оставаться ключевым экономическим и миграционным центром страны.

"Сочетание высокого спроса, ограниченного предложения и возможных ипотечных программ создаст, по моему мнению, условия для роста цен на 15–20% в первые два года после установления мира", — говорит Бойко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Белый дом стремится договориться о перемирии до 20 апреля, однако эти сроки могут измениться из-за значительных разногласий в позициях сторон. В частности, речь идет о прекращении огня. Как отмечают аналитики, Россия не идет на уступки, а значит, об окончании войны речь уже не идет.