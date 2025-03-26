"Ядерка" не была украинской? Почему россияне и чиновник Трампа врут, вспоминаем документы

На момент распада СССР не было никакого документа о том, что ядерное оружие на территории Украины принадлежит России

В последнее время российская пропаганда разгоняет нарратив о том, что ядерное оружие, которое Украина получила после развала СССР, было вовсе не украинским. Ситуация дошла до того, что информацию об этом начал повторять даже спецпредставитель президента США Ричард Гренелл .

"Телеграф" разобрался, на чем базируются слова россиян. Как и полагается, без подвоха не обошлось.

Что говорит пропаганда?

Согласно заявлениям россиян, Украина никогда не владела ядерным оружием, поскольку коды его запуска находились в Москве и оттуда же получал приказы персонал.

Кроме того, обычно это сопровождается упоминанием пункта 6 Беловежских соглашений, в котором якобы указано, что после распада СССР Украина, Россия и Беларусь сохраняют единое командование стратегическими силами. Пропаганда часто сравнивает это с концепцией "союзного государства", сопоставимым с современной формой сотрудничества России и Беларуси.

Типичный комментарий российских троллей в западном сегменте сети

А что говорит соглашение?

Чтобы понять, где "собака зарыта", необходимо прочитать, о чем, собственно, говорит пункт 6, на который ссылаются россияне. И для начала надо привести полный его текст:

"Государства — члены Содружества будут сотрудничать в обеспечении международного мира и безопасности, осуществлении эффективных мер сокращения вооружений и военных расходов. Они стремятся к ликвидации всех ядерных вооружений, всеобщему и полному разоружению под строгим международным контролем. Стороны будут уважать стремление друг друга к достижению статуса безъядерной зоны и нейтрального государства. Государства — члены Содружества будут сохранять и поддерживать под объединенным командованием общее военно-стратегическое пространство, включая единый контроль над ядерным оружием, порядок осуществления которого регулируется специальным соглашением. Они также совместно гарантируют необходимые условия размещения, функционирования, материального и социального обеспечения стратегических вооруженных сил. Стороны обязуются проводить согласованную политику по вопросам социальной защиты и пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей".

Для контекста: в документе озвучены принципы создания Содружества независимых государств (СНГ) и описываются принципы того, как оно должно функционировать.

Как видно из текста, действительно, члены СНГ собирались создать и поддерживать единое командование для контроля над ядерным оружием.

Однако документ, который бы регулировал его функционирование, никогда не был создан. Почему? Потому, что все страны СНГ "стремятся к ликвидации всех ядерных вооружений, всеобщему и полному разоружению под строгим международным контролем". Все страны СНГ, включая Россию.

Примечательно то, что Украина хоть и была одной из основательниц СНГ, но никогда не ратифицировала положения его Устава и, соответственно, никогда не становилась его частью.

Что касается ядерного оружия, то оно юридически принадлежало стране, которой после подписания соглашений больше не существовало. То есть на момент подписания Беловежских соглашений не было никакого документа, в котором было бы указано, что это оружие принадлежит России. Физически оно находилось на территории Украины, там же находились пусковые шахты, носители и персонал.

Впрочем, стоит понимать, что Украина никогда не планировала оставлять у себя оружие массового поражения, а потому и не особо за него боролась. И это было закреплено постановлением Верховной Рады от 24 октября 1991 года.

Заявления политиков того времени о "временном ядерном статусе" Украины диктовались намерениями получить четкие гарантии безопасности для страны. В конечном итоге был подписан печально известный Будапештский меморандум , который в теории гарантировал неприкосновенность ее границ и суверенитета.

Сам факт того, что Россия подписалась под этим документом, значит, что она была согласна с его положениями. Поэтому спекуляции на положениях Беловежских соглашений выглядят как минимум странно.

Но если пропагандистам хочется потыкать носом Украину в "невыполнение договоров", то можно вспомнить пункт 5 всё тех же Беловежских соглашений: "Высокие Договаривающиеся Стороны признают и уважают территориальную целостность друг друга и неприкосновенность существующих границ в рамках Содружества".

Что же касается случая с Гренеллом, то это свидетельство того, что российская пропаганда работает. И, увы, работает она хорошо.