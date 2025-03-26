Maybach в пару к Lexus: сотрудница управления социальной и ветеранской политики удивила декларацией

Автомобиль обошелся в чуть менее чем 400 тысяч гривен

В 2024 году сотрудница Управления социальной и ветеранской политики Борщаговского сельсовета Бучанского района Киевской области Наталья Квас приобрела автомобиль Mercedes-Benz Maybach S450 2007 года выпуска. При этом, до покупки у нее в собственности уже был Lexus RX-350 2008 года выпуска.

Такая информация опубликована в декларации Натальи Квас, которую она подала в марте 2025 за прошлый год. Там указано, что стоимость "Майбаха" составила 388 876 гривен на момент покупки.

При этом, в прошлой ежегодной декларации, которая была подана в 2024 году, был еще указан только "Лексус".

В документе отмечено, что Наталья Квас является специалистом I категории отдела социального обеспечения и координации предоставления социальных услуг. В ее собственности помимо автомобилей также есть две квартиры и офис в городе Вишневый Киевской области, и семь земельных участков на территории Киевщины.

Отметим, что на сайте по продаже автомобилей мы нашли фотографию аналогичной модели.

Фото: AutuRia

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве разбился элитный Lamborghini Urus, въехав в забор. Впервые этот автомобиль в Киеве заметили лишь 24 марта и уже на следующий день он попал в аварию.