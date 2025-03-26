Разозлился не из-за нацбезопасности: как на самом деле Трамп отреагировал на слив секретных планов США – СМИ

Скандал до сих пор не утихает

Несмотря на публичную поддержку, которую Дональд Трамп выразил своему советнику по нацбезопасности Майку Уолтцу после скандала с утечкой данных о военной операции, за кулисами ситуация в Белом доме остается сложной.

Об этом пишет Politico со ссылкой на многочисленные источники, приближенные к администрации. По словам информаторов, Трамп был "очень злой" и подозрительно относился к самому факту, что в Уолтца в телефоне был сохранен номер главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга.

Именно последний случайно попал в групповой чат в Signal, где обсуждались детали удара США по хуситам в Йемене.

"Президент был взбешен, что Уолтц мог быть таким глупым", – заявил один из собеседников издания. Вместе с тем, президент США не был расстроен из-за вопроса национальной безопасности, поскольку операция против хуситов была успешной.

Хотя официально Трамп назвал Уолтца "хорошим человеком" и заверил, что он "усвоил урок", внутренние круги не исключают, что это еще не конец этой истории. Несколько союзников президента США предполагают, что эта ситуация поставила его в уязвимое положение.

Ситуация стала особенно болезненной для администрации, гордившейся отсутствием утечек информации в отличие от первого президентского срока Трампа. Нынешний скандал стал первым громким провалом в условиях строгой дисциплины, введенной главой администрации Сьюзан Уайлс. Именно поэтому, по мнению источников, реакция Белого дома была столь сдержанна – увольнение Уолтца могло бы открыть "ящик Пандоры".

Инцидент усугубляет и личное отношение Трампа к The Atlantic, которое он давно считает враждебным. Особая неприязнь к изданию сформировалась у него в 2018 году после того, как журнал опубликовал резонансный материал с заявлениями, что Трамп якобы отказался посетить американское военное кладбище под Парижем, заявив, что "ему неинтересно видеть место, где похоронены лузеры". К тому же The Atlantic одним из первых призвал к его импичменту, когда разместил в 2019 году слово "IMPEACH" на обложке.

Хотя Уолтц взял на себя полную ответственность за инцидент и заявил, что он "допустил ошибку", многие в окружении Трампа считают, что доверие к нему серьезно подорвано. Один из советников президента даже предупредил:

"Если президент начинает сомневаться в чьем-то понимании ситуации или лояльности – это может быть только вопрос времени".

Кстати, предлагаем читателям ответить на странице "Телеграфа" в Facebook, следят ли они за скандалом вокруг слива секретной информации чиновниками США.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф был добавлен в сверхсекретный чат Signal именно в тот день, когда посещал Москву. По данным журналистов, после бомбардировки позиций хуситов Уиткофф отправил в чат пять эмодзи, среди которых были два американских флага.