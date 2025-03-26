Мобилизационный возраст не изменят? Офицер ВСУ подсказал, где найти десятки тысяч бойцов для бригад Нацгвардии

Мобилизация этих людей позволит проводить ротацию в полицейских бригадах

Украинским властям нужно не расширять границы мобилизационного возраста, а обратить внимание на некоторые категории граждан, обученных обращению с оружием, которые годами отсиживаются в тылу. И речь идет не только о работниках судов и прокуратур, имеющих "бронь" от мобилизации.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал полковник ВСУ, депутат Верховной Рады Сергей Рудык. Он объяснил, как можно пополнить ряды защитников.

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— Есть смысл говорить не об увеличении или уменьшении мобилизационного возраста, а в пределах имеющегося мобилизационного возраста подойти справедливо к некоторым категориям граждан, которые по всем законам жанра могли бы служить. Без изменений мобилизационного возраста, — говорит нардеп.

Он отметил, что о полицейских, судьях, прокурорах уже было сказано не раз.

— Но есть такая группа людей, их 15 тысяч, это государственная охрана (речь идет о Департаменте полиции охраны Национальной полиции. — Ред.). Они ездят на служебном транспорте, одеваются на средства государственного бюджета, выполняют функцию охраны наравне с частной охраной. 15 тысяч подготовленных людей, умеющих пользоваться оружием. Если мы на рынок допустили частников, то пусть частники, у которых есть отсрочки, этим занимаются, — говорит Сергей Рудык.

В качестве примера он привел 12-ю бригаду спецназначения НГУ "Азов".

— С формальной точки зрения [она] полицейская, но все равно запас прочности среди полицейских еще позволяет снимать десятки тысяч людей и, по крайней мере, делать ротации, — подытожил военный нардеп.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему военных возмущает выплату миллиона гривен по "контракту 18-24".