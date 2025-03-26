США не добавили важный пункт в соглашение о перемирии: у Зеленского объяснили почему

Вашингтону нужно время, чтобы осознать неизбежность более решительных шагов

Соединенные Штаты Америки не предусмотрели ответственности за нарушение режима тишины между Украиной и РФ. Советник главы Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк говорит, что Вашингтон осторожно подходит к переговорному процессу с Москвой.

При этом президент США Дональд Трамп понимает, что российская стратегия заключается в намеренном затягивании времени. Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.

Подоляк добавляет, что это новый взгляд, ведь раньше представители его команды настаивали, что Москва якобы стремится к быстрому завершению войны.

Он добавил, что затягивание времени со стороны России является попыткой вести войну с учетом еще того, что не нужно демонстрировать негативное отношение к США. Враг имитирует готовность, но в то же время продолжает войну в привычном для себя формате. Более того, за последние 1,5 месяца РФ значительно усилила интенсивность ударов по Украине.

"Теперь, смотрите, есть понимание, что они затягивают время, и будет понимание, что они нарушают те или иные договоренности, потому что это достаточно просто сегодня фиксируется. У Соединенных Штатов есть много инструментов для фиксации нарушений… Я думаю, что если будет набрана критическая масса этих нарушений, тогда США действительно должны предпринять определенные действия", — отметил Подол.

Советник главы ОП отметил, что Вашингтону нужно время, чтобы понять неизбежность более решительных шагов, поскольку тактика "пряника" не принесет никаких результатов.

Что говорит Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что нет никакой ответственности за нарушение перемирия. По его словам, Америка такое не прописала, потому что хотела, чтобы эти первые договоренности не сорвались.

"Предусмотрено, что если Путин нарушит перемирие — мы просто обращаемся в США с доказательствами", — добавил глава государства.

Переговоры в Саудовской Аравии и план Вашингтона по войне в Украине

Недавно в Саудовской Аравии прошли встречи между делегациями США и Украины. В частности, состоялась встреча между Вашингтоном и Москвой.

Целью переговоров было согласование деталей возможного частичного прекращения огня. Речь идет именно об отказе от ударов по энергетике, а также обеспечении безопасного судоходства в Черном море.

Тем временем Россия продолжает каждую ночь атаковать Украину ракетами и "шахедами". Комментируя обстрелы, президент Владимир Зеленский заявил, что Москва не собирается идти на настоящий мир.

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