Абоненты жалуются на Vodafone: почему деньги исчезают со счетов
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Списание средств без уведомления: почему клиенты Vodafone возмущены услугами оператора.
Оператор мобильной связи Vodafone оказался в центре "внимания" из-за жалобы клиентки, заявившей о некорректном списании средств за услугу, которая должна была быть бесплатной.
Соответствующее сообщение женщина опубликовала на официальной странице компании в Facebook. По словам клиентки, у нее была подключена услуга "Бесплатный роуминг", однако 23 марта оператор списал с ее счета 75 гривен за использование этой же услуги.
Возмущенная женщина обратилась в службу поддержки, где сперва признали ошибку и пообещали вернуть средства. Впрочем, уже через несколько минут Vodafone изменил свое решение, заявив, что тарификация была корректной и возврат денег не предусмотрен.
Дальнейшие обращения к поддержке принесли еще одно объяснение: якобы услуга обновляется ежемесячно, но на этот раз система не успела сделать это вовремя, что привело к списанию средств.
Женщина задала резонный вопрос: "Чья это ответственность – клиента или оператора?". Ведь обновление тарифных планов должно производиться автоматически, без непредвиденных расходов для абонентов.
Как отреагировал Vodafone?
Официальный ответ Vodafone был довольно размыт: представители оператора предложили клиентке написать в личные сообщения для детального рассмотрения ситуации.
"Было бы прекрасно подробно разобраться с этой ситуацией и найти ей разумное объяснение. Мы поможем! Обратитесь, пожалуйста, в личные сообщения страницы, сделаем все возможное, чтобы улучшить ваше настроение", – ответили в компании.
В ответ пользователи в комментариях начали обсуждать аналогичные случаи и жаловаться на непрозрачность тарификации услуг.
Что делать, если оператор списал деньги неправомерно?
Если вы также столкнулись с несправедливым списанием средств, следует действовать следующим образом:
- Обратитесь в службу поддержки и потребуйте объяснений.
- Фиксировать общение – сохранять сообщения или делать скриншоты ответов оператора.
- Написать официальную жалобу на сайте Vodafone или обратиться в НКЭК (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации).
- Рассказать о ситуации в соцсетях – иногда огласка помогает быстрее решить проблему.
Ранее "Телеграф" писал о том, что делать в случае, когда мобильный оператор меняет тариф без предупреждения.