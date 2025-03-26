Абоненты жалуются на Vodafone: почему деньги исчезают со счетов

Списание средств без уведомления: почему клиенты Vodafone возмущены услугами оператора.

Оператор мобильной связи Vodafone оказался в центре "внимания" из-за жалобы клиентки, заявившей о некорректном списании средств за услугу, которая должна была быть бесплатной.

Соответствующее сообщение женщина опубликовала на официальной странице компании в Facebook. По словам клиентки, у нее была подключена услуга "Бесплатный роуминг", однако 23 марта оператор списал с ее счета 75 гривен за использование этой же услуги.

Возмущенная женщина обратилась в службу поддержки, где сперва признали ошибку и пообещали вернуть средства. Впрочем, уже через несколько минут Vodafone изменил свое решение, заявив, что тарификация была корректной и возврат денег не предусмотрен.

Дальнейшие обращения к поддержке принесли еще одно объяснение: якобы услуга обновляется ежемесячно, но на этот раз система не успела сделать это вовремя, что привело к списанию средств.

Женщина задала резонный вопрос: "Чья это ответственность – клиента или оператора?". Ведь обновление тарифных планов должно производиться автоматически, без непредвиденных расходов для абонентов.

Как отреагировал Vodafone?

Официальный ответ Vodafone был довольно размыт: представители оператора предложили клиентке написать в личные сообщения для детального рассмотрения ситуации.

"Было бы прекрасно подробно разобраться с этой ситуацией и найти ей разумное объяснение. Мы поможем! Обратитесь, пожалуйста, в личные сообщения страницы, сделаем все возможное, чтобы улучшить ваше настроение", – ответили в компании.

В ответ пользователи в комментариях начали обсуждать аналогичные случаи и жаловаться на непрозрачность тарификации услуг.

Что делать, если оператор списал деньги неправомерно?

Если вы также столкнулись с несправедливым списанием средств, следует действовать следующим образом:

Обратитесь в службу поддержки и потребуйте объяснений. Фиксировать общение – сохранять сообщения или делать скриншоты ответов оператора. Написать официальную жалобу на сайте Vodafone или обратиться в НКЭК (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации). Рассказать о ситуации в соцсетях – иногда огласка помогает быстрее решить проблему.

Ранее "Телеграф" писал о том, что делать в случае, когда мобильный оператор меняет тариф без предупреждения.