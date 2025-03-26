Чемпионка мира стала жертвой сталкера (фото)

Дело дошло до суда

В среду, 26 марта, в Швеции начался судебный процесс в деле о преследовании известной шведской лыжницы, трехкратной чемпионки мира Фриды Карлссон. К слову, российские лыжники отстранены от международных соревнований из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Подробности дела Карлссон против 64-летнего сталкера приводит vg.no. Обвиняемый отрицает какую-либо вину и считает, что у них с 25-летней Фридой есть любовная связь. Более того, в суде он заявил, что что инициатором их "отношений" была лыжница.

Мужчина следил за лыжницей с октября 2023 года. Он трижды встречался с ней лично, отправил ей более 200 текстовых сообщений, сделал 207 телефонных звонков и написал одно письмо. В ноябре 2024 года ему запретили связываться со спортсменкой, однако он продолжил это делать, в результате чего 21 февраля 2025 года его арестовали.

64-летнему сталкеру грозит до четырех лет тюрьмы и штраф в размере 50 000 шведских крон (около 200 тысяч грн). Судебно-психиатрическая экспертиза в отношении его пока не проводилась. Он никогда не был осужден за подобные преступления.

В 2025 году Фрида выиграла два "золота" и одну "бронзу" на чемпионате мира в Норвегии. На Олимпиаде в Пекине Карлссон заняла третье место в эстафете 4х5 км.

Фрида Карлссон

Напомним, норвежец Йоханнес Клебо выиграл все шесть гонок на ЧМ-2025, установив уникальное достижение. В России назвали его победу "нелегитимной".