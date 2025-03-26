ЕС не поддался давлению России по поводу условия для прекращения огня в Украине — FT

ЕС сказал категорическое "нет"

ЕС отклонил предложение России снять санкции для частичного прекращения огня. Брюссель заявил, что санкционное давление будет продолжаться, пока все российские войска не покинут Украину.

Кремль хотел, чтобы ЕС восстановил доступ Россельхозбанка к системе SWIFT. Об этом сообщает Financial Times.

По словам издания, заявление Европейской Комиссии появилось после того, как США сообщили о договоренности по прекращению огня в районах энергетической инфраструктуры и на Черном море. Представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер подчеркнула, что санкции отменят только после "безусловного вывода всех российских войск из Украины".

Брюссель также опроверг обвинение России в том, что санкции ЕС мешают экспорту продовольствия. "Санкции не касаются торговли сельскохозяйственными товарами", — пояснила Хиппер.

Президент Зеленский подчеркнул, что западные санкции должны действовать, пока Россия не прекратит войну. В своем вечернем обращении он отметил, что зависимость перемирия на море от снятия санкций не была согласована во время переговоров в Эр-Рияде.

"Мы видим, как россияне уже начали манипулировать. Они пытаются исказить договоренности и обмануть наших посредников и весь мир", — сказал украинский лидер.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что требования России повторяют условия черноморского зернового соглашения 2022 года. При этом сама Россия в одностороннем порядке вышла из этого соглашения год спустя.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в разведке США предположили, что Путин может использовать самое опасное оружие. Полное прекращение огня пока кажется маловероятным.