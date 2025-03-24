Прифронтовая Днепропетровщина во время войны потратит более 80 млн гривен на уличное освещение

Выиграл тендер единственный участник торгов

Департамент благоустройства и инфраструктуры Днепровской городской рады объявил масштабный тендер на услуги текущего ремонта сетей наружного освещения. Ожидаемая стоимость закупки составляет 81 миллион 200 тысяч гривен.

Об этом стало известно из объявления на портале "Prozorro". По условиям закупки предусмотрена реализация работ по благоустройству городского пространства, которые должны быть завершены до конца 2025 года.

Победителем тендера стало коммунальное предприятие "Міськсвітло" Днепровской городской рады, которое было единственным участником.

Заказчик отмечает, что все работы должны соответствовать высоким стандартам качества и быть завершены вовремя. Контролирует процесс выполнения благоустройства Днепровская городская рада.

Согласно техническому заданию, победитель тендера должен заменить электроопоры, кабели, провода и светильники.

Напомним, ранее Департамент благоустройства и инфраструктуры Днепровской городской рады проводил тендер на услуги по уборке улиц города. Ожидаемая стоимость закупки составила 343 миллиона 424 тысячи гривен (свыше 8 миллионов долларов по нынешнему курсу).

Согласно документации, размещенной на площадке "Prozorro", уборка должна происходить в пяти районах города: Шевченковском, Новокодацком, Соборном, Центральном и Чечелевском. В зону обслуживания также войдут путепроводы Днепра.

Ранее "Телеграф" писал, что в Днепре во время войны хотят потратить 50 млн гривен на капремонт заведения культуры. Оплата будет произведена по факту выполненных работ, в течение 120 дней.