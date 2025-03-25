Мужчина "спрятался от мобилизации" в кустах: как суд наказал нарушителя

Военнообязанный с детства стоит на учете у психиатра

За уклонение от мобилизации судили мужчину в Черниговской области. Обвиняемый не явился в территориальный центр комплектования (ТЦК) в определенное время, хотя получил повестку.

Об этом стало известно из приговора Менского районного суда. По материалам дела местный житель, будучи военнообязанным и пригодным к военной службе, проигнорировал мобилизационное распоряжение.

В ходе судебного процесса мужчина признался, что получил вызов на 14 августа 2024 года. Когда представитель ТЦК приехал за ним, он спрятался в кустах. Самостоятельно на отправку мужчина не явился.

Свой поступок он объяснил тем, что боится военной службы. Также обвиняемый рассказал, что с детства стоит на учете у психиатра.

Показания обвиняемого

Суд признал его виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание – три года лишения свободы. В то же время, учитывая искреннее раскаяние и состояние здоровья, суд освободил его от реального заключения, назначив год испытательного срока.

В течение этого периода обвиняемый должен регулярно являться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства или работы. Если же он совершит новое правонарушение – условное наказание может быть заменено на реальный срок в тюрьме.

Приговор суда

Ранее "Телеграф" писал, что на Днепропетровщине судили мужчину, который получил повестку, подписал ее и не явился в назначенное время в ТЦК и СП.

Мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к военной службе. Однако на следующий день вместо прибытия на отправку в воинскую часть он проигнорировал повестку без уважительных причин. Суд признал его виновным в уклонении от мобилизации.