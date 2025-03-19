Мужчина прошел ВВК и проигнорировал "боевую" повестку: как суд наказал нарушителя

Обвиняемый признал свою вину и заключил соглашение с прокуратурой

За уклонение от призыва на военную службу судили мужчину в Никополе на Днепропетровщине. Военнообязанный не явился в ТЦК и СП на отправку в воинскую часть.

Об этом стало известно из приговора суда. Инцидент произошел в начале декабря 2024 года, когда обвиняемый, получив повестку и подписав ее, не явился в назначенное время в военкомат.

Согласно материалам дела, мужчина прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), которая признала его пригодным к военной службе. Однако на следующий день вместо прибытия на отправку в воинскую часть он проигнорировал повестку без уважительных причин.

В ходе судебного заседания обвиняемый признал свою вину и заключил соглашение с прокуратурой о признании виновности. За уклонение от мобилизации (ст. 336 УК Украины) ему назначили четыре года лишения свободы. В то же время суд учел, что мужчина раньше не имел проблем с законом, положительно характеризовался и сотрудничал со следствием.

Как следствие, суд освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком на два года. В течение этого времени осужденный обязан регулярно являться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

Приговор суда

Напомним, что в Одесской области судили мужчину за уклонение от воинского учета во время военного положения. Военнообязанный игнорировал вызовы в ТЦК и СП.

По материалам дела, обвиняемый не явился в территориальный центр комплектования для уточнения своих учетных данных и прохождения ВВК. Военнообязанный неоднократно игнорировал повестки и отказывался проходить медкомиссию без уважительных причин. После вручения очередной повестки он снова не явился в назначенное время.

Учитывая полное признание вины и искреннее раскаяние, суд назначил обвиняемому штраф в размере 5 100 гривен.

Ранее "Телеграф" писал, что в Полтавской области судили мужчину за уклонение от мобилизации. Обвиняемый объяснил, что не пришел в ТЦК, потому что перепутал дату вызова.