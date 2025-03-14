Сказал, что не хочет воевать и не имеет здоровья: суд наказал мужчину за отказ от мобилизации

Обвиняемый прошел ВВК, но не явился на отправку

Из-за неявки по "боевой" повестке судили мужчину в Житомирской области. Военнообязанный получил тюремный срок.

Об этом стало известно по приговору Ружинского районного суда. По данным суда, 52-летний обвиняемый 30 мая 2024 года прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), признавшую его пригодным к службе.

Однако, несмотря на это, он отказался получить мобилизационное распоряжение, оформленное для призыва в Национальную гвардию Украины. Обвиняемый заявил, что он не хочет служить, поскольку испытывает проблемы со здоровьем и не выдержит нагрузки.

Мужчина объяснил свое решение тем, что в 2014 году уже участвовал в боевых действиях, но был вынужден покинуть воинскую часть из-за смерти жены. Следовательно, он не желает вернуться в службу на фоне личных обстоятельств и состояния здоровья.

Суд установил, что обвиняемый нарушил требования Конституции Украины, а также законы о воинской обязанности и мобилизации, уклонившись от исполнения обязанностей военнообязанного. Суд признал его виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Решение суда

Напомним, в Горишних Плавнях на Полтавщине состоялся суд над мужчиной, который отказался от мобилизации. Старший лейтенант запаса получил три года тюрьмы за уклонение от военной службы. В июне 2022 года мужчина получил повестку с требованием явиться в воинскую часть, но на службу так и не пришел.

Во время суда он объяснил, что это противоречит его религиозным убеждениям: мол, брать оружие в руки не позволяет вера. Еще в 2014 году он просил о возможности альтернативной службы, но ему было отказано. Ситуация повторилась и в 2022 году – ТЦК не дал согласия на альтернативную службу.

Ранее "Телеграф" писал, что в Полтавской области судили за уклонение от мобилизации мужчину, который не пошел служить, потому что испугался за свою жизнь.