Вы не обновили данные и не прошли ВВК: на какую сумму суд за это оштрафовал жителя Одесщины

Обвиняемый признал свою вину

За уклонение от воинского учета во время военного положения судили мужчину в Одесской области. Военнообязанный игнорировал вызовы в ТЦК и СП.

Об этом стало известно по приговору Красноокнянского районного суда. По материалам дела, обвиняемый не явился в территориальный центр комплектования для уточнения своих учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), хотя был должным образом предупрежден об ответственности за нарушение правил воинского учета.

Военнообязанный неоднократно игнорировал повестки и отказывался проходить ВВК без уважительных причин, зафиксированных во время проверок. После вручения очередной повестки он снова не явился в назначенное время.

Обвиняемый признал свою вину и объяснил, что сознавал свои действия и понимал их последствия. Он добровольно согласился на рассмотрение дела в упрощенном порядке без участия и без проведения судебного заседания.

Учитывая полное признание вины и искреннее раскаяние, суд назначил обвиняемому штраф в размере 5 100 гривен (триста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан). Мера пресечения не применялась, а гражданский иск по делу не заявлен.

Решение суда

Напоминаем, что в Харькове судили мужчину за уклонение от мобилизации. Обвиняемый, не явившийся по вызову для прохождения военной службы, получил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Мужчина получил повестку и прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к службе. Военнообязанному была определена дата явки, однако он не явился в ТЦК и СП для отправки в воинскую часть.

Обвиняемый заявлял, что не может проходить службу из-за проблем со здоровьем и необходимости ухода за женой, которая является лицом с инвалидностью. Суд отклонил доводы обвиняемого, поскольку тот прошел медицинское освидетельствование, признавшее его пригодным к службе.

Ранее "Телеграф" писал, что в Полтавской области судили за уклонение от мобилизации мужчины, который не пошел служить, потому что испугался за свою жизнь.