Мужчина не пошел служить из-за страха погибнуть на войне: что решил суд

Раньше гражданин был "ограниченно пригодным"

За уклонение от мобилизации судили мужчину в Винницкой области. Обвиняемый не явился в ТЦК и СП для отправки в воинскую часть.

Об этом стало известно с приговора Тростянецкого районного суда. По деталям дела, мужчина получил повестку 15 июля 2024 года с требованием прибыть на сборный пункт 17 июля, однако он отказался ее принять и публично заявил о нежелании служить.

В суде обвиняемый объяснил свой поступок страхом умереть на войне, ведь многие его родственники и знакомые погибли на фронте. Также он напомнил, что ранее имел статус "ограниченно пригодный" из-за проблем со здоровьем.

Несмотря на полное признание вины и искреннее раскаяние, суд признал такие причины неуважительными и признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации). Обвиняемый получил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Приговор суда

Напоминаем, что в Харькове судили мужчину за уклонение от мобилизации. Обвиняемый, не явившийся по вызову для прохождения военной службы, получил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Мужчина получил повестку и прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), которая признала его пригодным к службе. Военнообязанному была определена дата явки, однако он не явился в ТЦК и СП для отправки в воинскую часть.

Обвиняемый заявлял, что не может проходить службу из-за проблем со здоровьем и необходимости ухода за женой, которая является лицом с инвалидностью. Суд отклонил доводы обвиняемого, поскольку тот прошел медицинское освидетельствование, признавшее его пригодным к службе.

Ранее "Телеграф" писал, что на Полтавщине состоялся суд над мужчиной, который отказался от мобилизации через религию. Во время суда он объяснил, что брать оружие в руки ему не позволяет вера.