Чоловік "сховався від мобілізації" в кущах: як суд покарав порушника

Військовозобов'язаний з дитинства перебуває на обліку в психіатра

За ухилення від мобілізації судили чоловіка в Чернігівській області. Обвинувачений не з’явився до територіального центру комплектування (ТЦК) у визначений час, хоча отримав повістку.

Про це стало відомо з вироку Менського районного суду. За матеріалами справи, місцевий житель, бувши військовозобов`язаним і придатним до військової служби, проігнорував мобілізаційне розпорядження.

Під час судового процесу чоловік зізнався, що отримав виклик на 14 серпня 2024 року. Коли представник ТЦК приїхав за ним, він сховався в кущах. Самостійно на відправку чоловік не з’явився.

Свій вчинок він пояснив тим, що боїться військової служби. Також обвинувачений розповів, що з дитинства перебуває на обліку у психіатра.

Показання обвинуваченого

Суд визнав його винним за статтею 336 Кримінального кодексу України та призначив покарання – три роки позбавлення волі. Водночас враховуючи щире каяття та стан здоров’я, суд звільнив його від реального ув’язнення, призначивши рік іспитового строку.

Упродовж цього періоду обвинувачений має регулярно з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи. Якщо ж він вчинить нове правопорушення – умовне покарання можуть замінити на реальний строк у в’язниці.

Вирок суду

Раніше "Телеграф" писав, що на Дніпропетровщині судили чоловіка, який отримав повістку, підписав її та не з’явився у призначений час до ТЦК та СП.

Чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Однак наступного дня, замість прибуття на відправку до військової частини, він проігнорував повістку без поважних причин. Суд визнав його винним в ухилення від мобілізації.