Шквальный ветер и ливень с грозой. Каким регионам не повезет с погодой в конце марта

Зонтик лучше не забывать дома

Весенние дожди с перерывами будут накрывать Украину до конца месяца. Уже 31 марта синоптики прогнозируют ливень с грозой в центральных регионах и не только.

Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky. Отмечается, что на выходных, 29-30 марта, а также в последний день месяца, Украину ожидают сильные дожди и ветреная погода.

Погода 29 марта

В субботу украинцев ожидает умеренная облачность с дождями, но иногда будет выглядывать солнышко. На западе страны днем столбик термометра достигнет отметки +12 градусов, а ночью опустится до +5 градусов. На севере будет чуть теплее, ведь днем термометр покажет до +16 градусов. Восточные и центральные регионы ожидает дождливая, но теплая погода — до +17 градусов. А вот на юге солнце пригреет до +20 градусов. Сила ветра в этот день составит 12 м/с.

Погода в Украине 29 марта

Погода 30 марта

В воскресенье украинцев также ожидается дождь, однако он будет идти ночью и вечером. В течение дня синоптики прогнозируют умеренную облачность с прояснениями. На западе и севере страны столбик термометра днем покажет до +14 градусов, а на востоке и в центре до +17 градусов. Теплее всего в воскресенье будет на юге, где воздух прогреется до +20 градусов. Порывы ветра в этот день будут местами достигать 13 м/с.

Погода в Украине 30 марта

Погода 31 марта

В понедельник с самого утра большинство регионов накроет умеренный дождь, который к вечеру превратится в ливень с грозой. По прогнозам синоптиков, больше всего будет лить в центральных и восточных областях. При этом столбик термометра в течение дня будет колебаться до +17 градусов, а ночью опуститься до +5 градусов. Порывы ветра на западе страны будут достигать 25 м/с.

Погода в Украине 31 марта

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине пригреет солнце до +20 градусов.