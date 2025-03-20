Один помог отказаться от ядерки, а другой выступал против независимости: что известно о визитах президентов США в Украину

Рекордсмен визитов в Украину – Джо Байден – он приезжал в нашу страну шесть раз

За период независимости Украина не раз принимала лидеров мощной страны — США. Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Джо Байден приезжали в Киев, чтобы укрепить связи и выразить солидарность. Однако нынешний лидер Штатов Дональд Трамп, несмотря на приглашение Владимира Зеленского, не был в Украине.

Каждый из этих визитов имел важное значение для развития украинско-американских отношений. Телеграф решил вспомнить, какими были визиты в Украину президентов США.

Джордж Буш-старший

Первый президент США, приехавший в Украину, был Джордж Буш-старший. Это произошло в августе 1991 года – за три недели до провозглашения независимости нашей страны. Тогда лидер США не выразил поддержки украинским стремлениям самостоятельности. Он поддержал советского лидера Михаила Горбачева и идею сохранения СССР.

В своей речи он предостерег украинцев от "суицидального национализма". Буш-старший даже отказался встречаться со сторонниками независимости, чем вызвал волну критики как в Украине, так и в США.

Билл Клинтон

Билл Клинтон посещал Украину трижды. Первый его приезд состоялся 14 января 1994 года. Тогда он сделал короткую остановку по дороге в Москву. В аэропорту "Борисполь" американского лидера встретил президент Кравчук, а затем двое отправились в столицу РФ.

Тогда в Москве было подписано соглашение о полном ядерном разоружении Украины с Борисом Ельциным. Киев отказался от своего ядерного арсенала в обмен на гарантии территориальной целостности и безопасности. Это стало предпосылкой для подписания Будапештского меморандума 5 декабря 1994, согласно которому Украина официально отказалась от ядерного оружия в обмен на международные гарантии.

Первый официальный визит Клинтона прошел 11 мая 1995 года. Тогда его пригласил Леонид Кучма. Этот момент был историческим, поскольку впервые президент США посетил Киев в рамках официальной государственной встречи.

Следующий визит Билла Клинтона состоялся 5 июня 2000 года. Тогда обсуждался вопрос закрытия Чернобыльской АЭС. Лидер США выступил на Михайловской площади и подчеркнул, что Украина должна быть сильным демократическим государством и стратегическим партнером США. Он даже процитировал Тараса Шевченко и завершил свою речь словами: "Слава Украине!", чем вызвал овации собравшихся.

Джордж Буш-младший

43 президент США посетил Киев 31 марта 2008 года. Он провел встречи с президентом Ющенко и премьер-министром Тимошенко. Джордж Буш-младший подтвердил поддержку евроатлантического курса Украины и подчеркнул, что вопрос ее вступления в НАТО не станет предметом компромисса с Россией. Буш заявил, что Украина заслуживает дорожной карты к членству в Альянсе.

Барак Обама

Хотя Барак Обама во время своего президентства (2009-2017) ни разу не посещал Украину, он приезжал в Киев в 2005 году, когда еще был сенатором США. Этот визит состоялся в рамках его международной деятельности как члена Комитета по международным отношениям Сената США.

Этот визит запомнился не только официальными встречами, но недоразумением в аэропорту Донецка. Во время вылета из города Обаму и Лугара задержали украинские пограничники – их самолет несколько часов не выпускали, а делегацию допрашивали. Это повлекло за собой дипломатический скандал, после которого официальный Киев вынужден был извиниться перед американскими сенаторами.

Джо Байден

Джо Байден – один из немногих американских политиков, регулярно посещавших Украину еще до своего президентства. Как вице-президент США (2009-2017), он шесть раз приезжал в Киев, поддерживая демократические реформы, борьбу с коррупцией и евроатлантический курс Украины. А уже во время своего президентства совершил исторический визит в 2023 году во время полномасштабной войны.

В феврале 2023 года Байден провел переговоры с Владимиром Зеленским, а также посетил Михайловский собор, почтив память погибших украинских воинов. Целью визита было: объявление нового пакета военной помощи на 500 миллионов долларов; подтверждение непоколебимой поддержки Украины в борьбе против российской агрессии; послание Кремлю о единстве Запада в противостоянии РФ.

А что же Трамп?

45-й президент США Дональд Трамп во время своей первой каденции (2017-2021) так и не посетил Украину. Несмотря на то, что именно в этот период Вашингтон впервые начал поставлять летальное оружие для ВСУ, сам Трамп не демонстрировал особого энтузиазма по поддержке Украины. Он неохотно принимал в Белом доме Петра Порошенко, а его общее отношение к украинскому вопросу оставалось прохладным.

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