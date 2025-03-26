"Неудобный факт": у Трампа решили сделать заявление о Будапештском меморандуме и "сели в лужу"

Гренелл думал "пояснить" своим подписчикам за Будапештский меморандум, но выставил себя на посмешище

Специальный представитель президента США Дональда Трампа, Ричард Гренелл, буквально "сел в лужу", решив высказать свое "экспертное мнение" по поводу Будапештского меморандума. Гренелл заявил, что у Украины якобы никогда не было своего ядерного оружия – оно, мол, всегда принадлежало России.

Соответствующее заявление дипломат сделал в своем Twitter (X). Таким образом, Гренелл захотел "прояснить" ситуацию с Будапештским меморандумом.

"Ядерное оружие принадлежало России и было ее наследием. Украина вернула ядерное оружие России. Оно не принадлежала Украине. Это неудобный факт", — написал он.

Правда, в ответ Гренелл получил большое количество комментариев, которые, мягко говоря, объясняют, что он не прав. В частности, пользователи пишут, что все ядерное оружие на территории СНГ было советским. Право собственности на ядерное оружие, расположенное на ее территории, Украина приобрела из-за распада СССР, подобно России, Беларуси и Казахстану, которые тоже получили весомые части советского ядерного арсенала. Фейковыми являются также утверждение о том, что Кремль якобы "контролировал" все ядерное оружие в Украине – да, кнопка для запуска стратегических ядерных ракет была в Москве, однако огромный арсенал тактического ядерного оружия Украина могла использовать по своему усмотрению.

Также пользователи напомнили Гренеллу, что Украина отдала ядерное оружие в обмен на то, что США, Россия и еще несколько стран "первого мира" будут признавать ее границы и не будут представлять угрозы для нее. Один из подписавших Будапештский меморандум – Россия – нарушил его в 2014 году, второй подписант меморандума, США, не сделал ничего для решительной защиты Украины.

Будапештский меморандум – что известно

В 1994 году Украина отказалась от ядерного оружия. После этого Украина, США, Россия и Великобритания заключили Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (так называемый Будапештский меморандум). Он содержит пункты, предоставляющие Украине гарантии ее суверенитета и безопасности.

Однако в 2014 году Россия, которая была одним из гарантов безопасности Украины по Будапештскому меморандуму, пренебрегла этим документом и международным правом и начала гибридную войну, а в 2022 году уже полномасштабное вторжение.

Отметим, что в США считают идею Украины о возвращении ядерного оружия "несерьезной". Кроме того, там полагают, что наличие оружия массового поражения не решит ее проблем. Иначе говоря, Вашингтон не меньше России боится, что Украина вернет себе свой ядерный арсенал. Украинские эксперты считают, что Украина будет поднимать вопрос восстановления своего ядерного статуса, поскольку никакие гарантии безопасности не работают. А военный эксперт Игаль Левин отметил, что решать, будет ли у Украины ядерное оружие, будут не Трамп и не США, а украинцы.

Также осенью 2024 года вышел резонансный материал The Times, в котором говорилось о единственной возможной причине создания Украиной ядерного оружия. Он наделал немало шума. Несмотря на то, что в МИДе поспешили опровергнуть любые подобные заявления, общество все равно живо обсуждает вероятное появление такого варианта защиты от России. При этом мало кто учитывает, что собственная ядерная программа для государства очень сложный вопрос, который не обходится без многих "но".