Так чья была ядерка? Объясняем о Будапештском меморандуме: кто и зачем его подписывал (фото)

После распада СССР Украина законно получила в наследство более 2 тысяч ядерных установок

Будапештский меморандум, важность которого недавно попытались снивелировать Трампа и опозорились, сказав, что ядерное оружие на территории Украины всегда было русским, был подписан 5 декабря 1994 года в венгерской столице Будапеште. Этот, как тогда считалось, важный международный документ был заключен между Украиной, США, Российской Федерацией и Великобританией в рамках присоединения Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.

"Телеграф" рассказывает, как подписывали меморандум, кто является его подписантами и о ключевых пунктах самого документа.

Официальные подписанты меморандума от каждой страны:

Украина: Леонид Кучма, Президент;

США: Билл Клинтон, Президент США;

Российская Федерация: Борис Ельцин, Президент Российской Федерации;

Великобритания: Джон Мэйджор, Премьер-министр Великобритании.

После распада Советского Союза на территории Украины осталась значительная часть ядерного арсенала. У страны был третий по мощности в мире ядерный потенциал. Однако руководство молодого государства приняло стратегическое решение отказаться от ядерного оружия во имя мира и международной безопасности.

Подписание Будапештского меморандума

Меморандум содержал ключевые гарантии безопасности Украины. Страны-подписанты обязались уважать независимость, суверенитет и границы Украины. Документ предусматривал, что ни одно из государств не использует против Украины военную силу или угрозу ее применения.

Россия, США, Великобритания и другие государства гарантировали неприкосновенность территории Украины в обмен на полное ядерное разоружение. Украина передала все имеющееся ядерное оружие (более 2000 единиц) под контроль Российской Федерации, которая обязалась демонтировать его.

1 июня 1996 года последнюю ракетную установку из Украины перевезли в Россию

Однако в 2014 году Россия нарушила условия меморандума, аннексировав Крым, а в 2022 году начала полномасштабное вторжение. Другие страны-гаранты не смогли или не захотели остановить агрессию против Украины.

Подписание соглашения о ядерном разоружении

Подписание соглашения о ядерном разоружении

Подписание соглашения о ядерном разоружении

Интересные факты о Будапештском меморандуме

На момент подписания у Украины был третий по мощности ядерный арсенал в мире, однако эта мощь была формальной, говорил Леонид Кучма в 2009 году. Он утверждал, что одни боезаряды мало чего стоят, ведь все пусковые установки и "черный чемоданчик" были у президента России Бориса Ельцина. Документ подписали 4 государства: Украина, США, Россия и Великобритания. Ракеты производились на заводе "Южмаш" в Днепре, а ядерные боеголовки к ним — в России. Украина получила от США компенсацию за демонтаж ядерной инфраструктуры. В 2009 году на конференции Леонид Кучма впервые признал, что его предупреждали о том, что меморандум является "пустым" документом. "Тогдашний президент Франции Франсуа Миттеран сказал: "Сынок, не верь этому документу, тебя обманут", — заявил Кучма в Иерусалиме.

Фото Будапештского меморандума

5 декабря 2024 года Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига повез украинскую копию меморандума на саммит Украина-НАТО, чтобы напомнить партнерам об обязательствах. Документ редко покидает стены архива, но BBC удалось сфотографировать его текст.

Будапештский меморандум — фото BBC

Будапештский меморандум — фото BBC

Будапештский меморандум — фото BBC

Будапештский меморандум — фото BBC

Напомним, советник президента США Дональда Трампа, Ричард Гренелл, сделал скандальное заявление о Будапештском меморандуме. Он утверждал, что ядерное оружие всегда принадлежало России, а Украина его только вернула. Однако политики и эксперты раскритиковали это заявление, напомнив, что ядерный арсенал был наследием СССР, которое Украина приобрела законно, и что страна отдала оружие в обмен на гарантии безопасности, которые впоследствии были грубо нарушены.

Ранее также "Телеграф" писал, что благодаря стараниям украинской команды переговорщиков гоп-стоп Трампа с соглашением о недрах таки превратился в Будапештский меморандум. То есть абсолютно пустая бумажка, которая никого ни к чему не обязывает, но позволяет Трампу хвастаться очередной победой. Так считает инвестиционный банкир и финансовый эксперт Сергей Фурса.