Атомное оружие: как развивалась смертоносная технология и какой вклад внесли украинские ученые (фото, видео)

И в США, и в СССР к созданию ядерного оружия приобщались украинские физики

Ядерные угрозы России и потенциал этого вида оружия снова поднимают дискуссии о необходимости такого вооружения и в Украине. "Телеграф" напоминает, как развивалось изобретение ядерного оружия в мире, как украинец причастен к взрыву в Нагасаки и почему недоверие советской власти к харьковским ученым отбросило СССР на вторую строчку в разработке атомного оружия.

Манхеттенский проект

Манхеттенский проект являлся научно-исследовательской программой, начатой во время Второй мировой войны с целью производства первого ядерного оружия. С 1942 по 1946 год генерал-майор Лесли Гроус из Инженерного корпуса армии США руководил проектом. В начале 1943 года генерал Гроус создал лабораторию по проектированию и разработке бомб в Лос-Аламосе, штат Нью-Мексико, вместе с некоторыми из ведущих ученых мира под руководством Дж. Роберта Оппенгеймера.

Одним из них был Георгий Костяковский (1900-1982). Он родился в Киеве, получил хорошее образование и вынужден был уехать за границу после революции 1917 года. Однако он успел повоевать в рядах русской Белой армии. Костяковский защитил докторскую диссертацию в Берлинском университете в 1925 году, а затем приехал в США, где преподавал.

Георгий Костяковский

Костяковский присоединился к Манхеттенскому проекту в конце января 1944 года и стал руководителем отдела имплозии. Под его руководством были созданы сложные взрывные линзы, необходимые для равномерного сжатия плутониевой сферы для достижения критической массы. Именно плутониевой была бомба, сброшенная на Нагасаки. Вместе с бомбой, сброшенной на Хиросиму, они убили по меньшей мере 200 тысяч человек.

Манхэттенский проект привлек почти 130 000 человек и стоил почти 2 миллиарда долларов США (эквивалентно примерно 27 миллиардам долларов в 2023 году)

Советская ядерная программа и украинцы в ней

В довоенное время украинские учёные работали на переднем крае ядерных исследований в Советском Союзе. В течение 1920-х и 1930-х годов Украинский физико-технический институт (УФТИ) в Харькове являлся ведущим в области ядерной физики в Советском Союзе. В 1932 году ученые института первыми в мире воспроизвели опыты английских ученых по ядерному разделению быстрыми протонами.

В 1940 году двое молодых атомщиков института В.В. Шпинель и В. Маслов предложили первую действующую схему изготовления ядерного взрывчатого вещества – поняли, как производить оружейный уран, и разработали конкретные технические предложения для достижения этой цели путем обогащения урана центрифугой. Но у молодых ученых оказалось достаточно критиков, чтобы не дать продолжать исследование.

Вторжение Германии в Советский Союз и скептические оценки бюрократами в Москве идей ученых помешали Харькову стать центром советских ядерных разработок — основные лаборатории физики и оружия были в конце концов сосредоточены в России. В 1942 году советский физик Георгий Флеров обратился к Сталину с секретными письмами, предупреждая об опасности промедления с разработкой атомного оружия и отмечая его решающую важность. После этого Сталин отозвал физиков из военных служб и поручил руководство проект атомной бомбы Игорю Курчатову и Анатолию Александрову.

Анатолий Александров

Анатолий Александров родился в Киевской области в 1903 году, окончил в Киеве школу, воевал в армии Врангеля с советскими войсками. Однако не сбежал с ними в Турцию. Впоследствии выучился на физмате Киевского университета, преподавал в школе. После окончания учебы в 1930 году Александров получил приглашение от физика Абрама Иоффе работать в Ленинграде. Во время второй мировой войны он вместе с Игорем Курчатовым разработал систему размагничивания кораблей для защиты от немецких морских мин, известную как LPTI.

В 1943 году их лаборатория отделилась от Института Иоффе и переехала в Москву для работы над советским атомным проектом. С 1946 по 1955 год Александров занимал должность директора Института физических проблем, заменив Петра Капицу (именно он был одним из критиков харьковских атомщиков). Он внес огромный вклад в развитие атомной программы СССР.

Когда Советский Союз узнал об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки в 1945 году, все силы были брошены на наверстание упущенного. В августе 1949 года СССР успешно опробовал свою первую атомную бомбу, став вторым ядерным государством. Во многом это была заслуга шпионов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина может создать свое ядерное оружие, уверены западные обозреватели. Страна имеет потенциал для создания плутониевой бомбы. В 1991 году у Украины был третий по размеру ядерный арсенал мира — за 5 лет она отказалась от него ради гарантий безопасности, которые, очевидно, не сработали.