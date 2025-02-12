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"Из Западной Украины?": глава РПЦ Кирилл устроил "патриотический" скандал со священником

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
Патриарх Кирилл высмеял священника за критику патриотизма во время епархиального собрания Новость обновлена 12 февраля 2025, 09:54
Патриарх Кирилл высмеял священника за критику патриотизма во время епархиального собрания. Фото Коллаж "Телеграф"

Патриарх Кирилл резко священно отреагировал на словаря Алексея Шляпина, призвавшего РПЦ сосредоточиться на духовных вопросах, а не на патриотической риторике.

Глава РПЦ патриарх Кирилл резко отреагировал на призыв священника отказаться от патриотической риторики на решение духовных вопросов. Он в обращении к батюшке вспомнил Украину.

Фрагмент видео был опубликован лишенным сана протодиаконом Андреем Кураевым и журналисткой Ксенией Лученко. По словам Кураева, запись была сделана в конце декабря 2024 года, Лученко утверждает, что запись сегодняшняя.

Патриарх Кирилл в ответ на слова священника Алексея Шляпина из Можайска, призвавшего церковь сосредоточиться на духовных вопросах, а не на патриотизме, высмеял его на епархиальном собрании Московской митрополии. Шляпин заявил, что обязанность священника – вести людей в Царство Небесное, а не заниматься патриотизмом.

"Как здорово. Первый раз такое слышу. А вы, батюшка, не из Западной Украины случайно? Идите и сядьте, и серьезно подумайте обо всем, что вы здесь хлопнули", — ответил на это Кирилл.

Что известно о патриархе Кирилле

Патриарх Кирилл (настоящее имя – Владимир Гундяев) – глава Русской православной церкви с 2009 года. Несмотря на духовный сан и заповедь не убий, он открыто поддерживает российскую агрессию против Украины.

С начала полномасштабного вторжения Кирилл:

  • Благословляет русских военных на войну против Украины;
  • Оправдывает военные преступления РФ;
  • Регулярно освящает военную технику, направляющуюся на фронт;
  • Призывает убивать украинцев, называя это "защитой русского мира"
  • Заявляет, что гибель на войне "смывает все грехи".

За поддержку войны против Украины патриарх Кирилл попал под санкции ряда стран, в том числе Великобритании и Канады. Его позиция вызвала суд мирового христианского общества и привела к разрыву отношений многих поместных церквей с РПЦ.

Служба безопасности и Офис Генерального прокурора собрали доказательную базу на руководителя РПЦ Владимира Гундяева (известного как патриарх кирилл), который способствует вооруженной агрессии России и отрицает военные преступления оккупантов. СБУ сообщила ему о подозрении.

Недавно "Телеграф" писал, что патриарх Кирилл удивительно объяснил, почему христиане не боятся ядерной войны.

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