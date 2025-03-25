Заповедь "Не убий" на врага не распространяется? Как разные конфессии относятся к защите Украины

Некоторые лидеры церквей прямо благословляют верующих на вооруженную борьбу

В Украине только одна христианская конфессия запрещает своим верующим нести военную службу. Еще одна – не одобряет службу в армии, однако позволяет верующим делать свой выбор.

Об этом в комментарии "Телеграфу" объяснил религиовед Александр Бродецкий. Он также рассказал, как к защите Родины относится Православная церковь Украины.

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По его словам, категорически запрещено служить только Свидетелям Иеговы. Есть еще Церковь адвентистов седьмого дня, которым это не рекомендуется, но категорического запрета нет. Военная служба считается у адвентистов очень нежелательным и греховным делом, но все равно относится к выбору верующего.

"Он может сказать: "Я адвентист седьмого дня и я так воспринимаю веру своей конфессии, что я не могу служить". Тогда он должен взять справку от своей общины, что он действительно член этой общины", — говорит эксперт.

Что касается православия, то заповедь "Не убий" не запрещает обороняться от врага. Она касается убийства по своей злой воле.

""Да, человек может сказать [не хочу воевать], а ему ответят: посмотри Библию. Разве там не сказано, что когда речь идет о праведной войне, то врагов можно убивать? Это плохо, но нигде в истории христианской церкви, православия, католицизма не было такого, что если идет война и защищается нечто, считающееся праведным и справедливым, то человек не может убивать своего врага", — объясняет религиовед.

Комиссия, которая будет рассматривать вопрос отказа от военной службы, может сослаться на лидеров церквей, благословляющих бороться.

"Что касается Православной церкви Украины, то ее настоятель Епифаний и все епископы говорят, что другого выхода нет, как защищать свою землю. Если враг с оружием, враг стреляет, бросает ракеты, бомбы, "шахеды", то ему нужно отвечать. Не для того, чтобы приумножать зло, но чтобы зло остановить. Вот в этом суть. Ты убиваешь врага, который может через минуту убить твою маму или твоего согражданина, или разрушить что-то важное", — объясняет Александр Бродецкий.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", какой документ докажет верность Богу, если человек не хочет брать оружие в руки.