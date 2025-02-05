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Икона с Будановым? На встрече с митрополитом Епифанием заметили лик главного разведчика в необычном месте

Автор
Ирина Мазуренко
Дата публикации
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Автор
Встреча Буданова и Епифания Новость обновлена 05 февраля 2025, 13:56
Встреча Буданова и Епифания. Фото Колаж Телеграфу

Состоялась встреча Епифания и Буданова

На украинском иконе изобразили Буданова и Епифания под покровом Богородицы. Ее показали во время встречи Предстоятеля Православной Церкви Украины митрополита Епифания с руководителем Главного управления разведки Кириллом Будановым.

Встреча состоялась 31 января 2025 в резиденции главы ВТО. Об этом идет речь в сообщении на сайте церкви.

Обнародовали фотографии из этой встречи. На одном из фото собравшихся рассматривают необычную икону. В центре композиции изображен митрополит Епифаний, слева от него – Кирилл Буданов, а также другие представители духовенства. Все фигуры на иконе находятся под сенью Пресвятой Богородицы. Пока неизвестно, кто создал эту икону и кому ее подарили.

В ходе встречи, в которой также приняли участие военные капелланы ВТО, обсуждались актуальные вопросы защиты Украины от российской агрессии. Участники встречи уделили особое внимание пастырской опеке воинов-защитников и обсудили текущую общественно-политическую ситуацию.

Также ранее "Телеграф" писал, сколько лет митрополиту Епифанию и как он выглядел в юности. Известно, что митрополит очень многое учился, в 23 года стал кандидатом богословских наук и даже написал книгу. А затем защитил докторскую диссертацию.

Теги:
#Икона #ГУР #Епифаний #ПЦУ #Кирилл Буданов