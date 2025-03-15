Двойное гражданство освободит от мобилизации? Возможно ли это

Есть только одно условие, при котором мужчину точно не будут трогать

Мобилизации в Украине не подлежат определенные категории военнообязанных мужчин. Однако имеющие двойное гражданство не освобождаются от призыва на военную службу.

Как объяснили специалисты юридической компании INSEININ, лица, имеющие гражданство другой страны, все равно считаются гражданами Украины, поэтому их мобилизация законна.

Согласно Конституции нашей страны, существует единое гражданство. Хотя, в то же время Украиной не предусмотрена автоматическая потеря украинского гражданства при получении другого. Поэтому лицо, получившее гражданство другого государства, юридически все еще считается гражданином Украины, пока не осуществит официальной процедуры выхода из гражданства, в соответствии с законом "О гражданстве Украины".

"Это создает определенную правовую коллизию, ведь государство не признает второго гражданства, но и не может лишить человека украинского паспорта без его волеизъявления", — добавили они.

Поэтому человек, имеющий двойное гражданство, все еще остается гражданином Украины. Соответственно, его могут мобилизовать. Если он выедет за границу на основе иностранного паспорта, то это можно считать незаконным пересечением. В таком случае его, вероятно, будет ждать административная или уголовная ответственность.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, можно ли избежать штрафа за неявку по повестке.