Дает ли ДФТО бронь от мобилизации. Командир добровольцев объяснил

Документы военнообязанного лежат в ТЦК

Добровольческие формирования территориальных общин (ДФТО, более известные по аббревиатуре ДФТГ), которые охотятся на вражеские дроны и несут службу в качестве правоохранителей, не дают военнообязанным гражданам возможности избежать мобилизации. Какого-либо официального статуса члены ДФТГ не имеют, и при этом стоят на учете в терцентрах комплектования (ТЦК) и соцподдержки.

Об этом "Телеграфу" рассказал командира столичного ДФТГ "Мрія" – судья Конституционного суда Украины в отставке Сергей Сас. Он объяснил процедуру принятия военнообязанных на службу в ГФТХ.

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По его словам, командир добровольческого формирования при заключении контракта передает один экземпляр добровольцу, второй оставляет в отделе кадров ДФТГ, а третий отправляет в ТЦК по месту регистрации бойца.

— ЦК получает информацию, что этот человек является добровольцем. Если возникает необходимость, его не нужно искать — он уже зарегистрирован, и в случае необходимости готов идти на службу, — отмечает Сас.

Командир говорит, что не может заключить контракт, если доброволец не стоит на учете в ТЦК. Именно поэтому копия контракта обязательно передается туда. Кроме того, еще один экземпляр отправляют в воинскую часть Сил территориальной обороны, к которой приписано ДФТГ.

На вопрос, могут ли ТЦК не мобилизовать граждан, занятых военным делом, командир ДФТГ объяснил, что они в любом случае не укрывают военнообязанных. Напротив, здесь добровольцы учатся владению оружием и умеют выполнять реальные боевые задания.

— Все добровольцы, независимо от статуса — будь то народные депутаты, судьи, государственные служащие — проходят обязательный двухнедельный учебный курс в нашем военно-гражданском центре. Мы формируем учебные группы по 15–20 человек, которые проходят подготовку по тактике, стрелковому оружию, психологии, тактической медицине и другим дисциплинам, которые нужны современному военному, — говорит Сергей Сас.

После этого добровольцы получают сертификат о прохождении базовой общевойсковой подготовки, то есть фактически курса молодого бойца.

Напомним, "Телеграф" писал о попавшей в скандал с задержанием соучредительнице Ирпенского ДФТГ.