Появились новые детали о добровольце, устроившем стрельбу под Киевом во время проверки ТЦК

Военнослужащий ДФТГ сотрудничает с полицией

Мужчина в военной форме, устроивший стрельбу на складе в селе Счастливое под Киевом, является военнослужащим ДФТГ (Добровольческое формирование территориальной громады). Мужчина получил контузию на фронте еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2015-2016 годах.

Об этом в Facebook написал народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Федиенко. Он добавил, что инцидент произошел во время плановой проверки предприятия, к которой было привлечено ДФТГ.

По словам Федиенко, водитель, машину которого проверял ТЦК, действительно находится в розыске. Нардеп подчеркнул, что руководство Силы территориальной обороны ВСУ должно привести тщательное расследование, так как ДФТГ подчиняются им.

"По данному эпизоду, военнослужащий ДФТГ сотрудничает с полицией, травматическое оружие изъято. Лично я считаю, что травматическое оружие нужно конфисковать, угрозы его жизни и окружающих не было, применил он его неправомерно", — резюмировал Федиенко.

Как сообщал "Телеграф" в городе Хуст Закарпатской области, мужчина устроил стрельбу возле районного ТЦК и СП. Он пытался проникнуть в здание ТЦК. Мужчина — бывший военный, уволившийся из ВСУ по состоянию здоровья. Он стрелял, потому что разозлился, что его не хотят мобилизовать.