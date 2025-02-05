В сети раздувают "зраду" из-за задержания волонтера возле ТЦК в Киеве: что там произошло

Акция могла быть спланированной

В Киеве произошла резонансная ситуация. Возле одного из ТЦК полиция силой задержала женщину в военной форме. История уже стала поводом для манипуляций со стороны россиян, которые вовсю пытаются разогнать "зраду" по своим сетям. Однако, как оказалось, с самой женщиной все далеко не так просто.

"Телеграф" решил разобраться в ситуации. Ознакомиться с полной версией этой истории вы можете ниже.

С чего все началось

Вечером 4 февраля по сети стало стремительно распространятся видео, снятое у распределительного центра ТЦК в Дарницком районе столицы. На кадрах видно как женщина, одетая в военную форму, громко спорит с представителями полиции, которые её задерживают.

Она кричала, что ей якобы не дали "передать пацанам трусы и носки". На еще одном видео, опубликованном в сети, женщина представилась Марьяной Короненко, утверждая, что является правой рукой полковника Андрея Верталого (начальник штаба Бучанского добровольческого формирования территориальной общины).

Видео получило немалый резонанс и его моментально подхватили россияне, которые начали разносить его по пророссийские пабликам, а также с помощью ботоферм.

Спустя некоторое время сеть буквально наводнили видео с подписями, которые, по всей видимости, были призваны вызвать у украинцев недоверие к власти. Они подавали эту историю так будто простую украинскую женщину да еще и военной форме "скрутили" полицейские просто за то, что она привезла своему мобилизованному мужу нижнее белье.

В реальности все оказалось далеко не так просто

В полиции раскрыли подробности происшествия. По словам правоохранителей, эта женщина, одетая в военную форму, находясь за рулем автомобиля Smart, на самом деле заблокировала въезд в распределительный центр Дарницкого района. Именно поэтому на место прибыли правоохранители, которые обнаружили её во время конфликта с военными.

Более того, выяснилось, что женщина не находится на военной службе и не имеет никакого отношения к военным формированиям.

"Поэтому правоохранители попросили водителя уехать и не усложнять движение транспорта. Женщина же начала агрессивно вести себя и совершила наезд на работника полиции", — говорят полицейские.

И уже после этого женщину задержали. Теперь решается вопрос относительно сообщения ей о подозрении по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). По этой статье ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Однако, как выяснил "Телеграф", по состоянию на 13:00 5 февраля решение пока не было принято. Как пояснили нам в пресс-службе полиции Киева, у следователя есть трое суток, чтобы разобраться в подробностях дела и выдвинуть женщине подозрение, после чего суд принимает свое решение по избранию ей меры пресечения.

Не "правая рука"?

Как мы уже писали выше, женщина представилась Марьяной Короненко, утверждая, что является правой рукой полковника Андрея Верталого, который служит начальником штаба Бучанского добровольческого формирования территориальной общины. Героиня видео настоятельно и эмоционально просила позвонить ему.

По словам Верталого, никакой "правой рукой" женщина с видео ему не приходится.

"У меня официально один зам. Марьяна Короненко не является моим помощником или правой или левой рукой. Она доброволец. Марьяна входит в добровольческое формирование ПВО в Бучанской территориальной общине. Также помогает директору фонда, который сейчас находится на больничном. А все, что она кричала на видео, не является правдой. У нее обычный контракт добровольца", – заявил Верталый.

Верталый утверждает, что конфликт начался из-за гражданского мужа Марьяны Короненко.

"При проверке документов оказалось, что у него есть проблемы с военно-учетными документами. После чего мужчина добровольно поехал в ТЦК. Потом позвонил по телефону Марьяне Короненко и попросил привести ему сигареты. Женщина приехав, то ТЦК упала в истерику. Ведь ее гражданского мужа отправляли в подготовительный центр. Он был не прочь вступить в ряды ВСУ, и не буянил. К сожалению, из-за этого у Марьяны началась истерика, потому что она испугалась за жизнь мужчины. Свидетели видели, что Марьяне Короненко отчаялась и начала конфликтовать с полицейскими. Одного из них толкнула и мужчина упал на капот ее авто", — утверждает Верталый.

Что говорят очевидцы

По словам Сергея Бахуринского, который присутствовал на месте происшествия, Марьяна подъехала под ворота распределительного центра и тем самым заблокировала выезд 5 автобусов с призывниками. Кроме того, женщина якобы требовала впустить её на территорию, при этом "только на машине".

"Кроме того, она ударила машиной военного и почти сбила полицейского, и только после этого ее вытащили и положили на асфальт. Откуда там набежала куча операторов, непонятно, но это попахивает постановкой".

Саму Короненко Бахуринский описывает как соучредителя Ирпенского ДФТГ, с "достаточно неоднозначной репутацией".

"В основном замечена в отчетливой деятельности по сбору денег "на нужды ДФТГ в желаемой сумме 1 000 000 гривен". Народ такую ​​идею не схавал, собрала она 200 грн, написала мат в соцсети и на том все", — подытожил он.

Все неспроста?

Известная журналистка Ольга Лень, комментируя ситуацию, предположила, что происшествие на самом деле могло быть спланированной акцией.

"Много сообщений, что эта женщина не в своем уме, со странным поведением и все такое. Нет, дело здесь не в личном безумии этого лица. Рядовых сумасшедших российская сеть ботов не разгоняет по всей сеточке в социальных сетях уже вторые сутки. И фото и видео делал кто-то не безумный. Да и, скорее всего, завербовали для этой акции с блокировкой въезда в распределительный центр это лицо никак не сумасшедшие, а враги. Но вот на этом примере хорошо понятно, как и кем создается большинство тех видео о ТЦК, которые разносят рядовые уклонисты", — считает она.

Что известно о Марьяне Короненко

В открытых источниках указано, что женщина с таким именем, фамилией и отчеством является директором ТОВ "ФМГ Финансово-маркетинговая группа", зарегистрированная в Киеве. Эта компания занимается рекламой, торговлей и консультированием.

Также на имя Марьяны открыт ФОП со специализацией деятельность страховых агентов и брокеров.