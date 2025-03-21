Почему могут отменить бронь от мобилизации: список причин

Одним из оснований является увольнение работника

Освобождение от мобилизации имеют граждане, которые законно оформили отсрочку. Однако существуют обстоятельства, при которых можно лишиться этого права.

Об этом пишет 24 канал. Согласно новым нормам, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №76 от 22 ноября 2024 года, аннулировать бронь от призыва могут в следующих случаях:

истечение срока ее действия;

завершение критически важным предприятием производства товаров, выполнения работ и услуг для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;

лишение предприятия, учреждения, организации статуса критически важного, критически важного учреждения государственным органом, принявшим решение об определении их критически важным учреждением;

ликвидации органа гос власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, критически принципиального компании, критически принципиального учреждения;

увольнение военнообязанного из органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, критически важного предприятия, критически важного учреждения (кроме увольнения с должности с последующим назначением на другую должность в пределах одного органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, критически важного предприятия, критически важного учреждения).

Также военнообязанному отменят отсрочку в случае:

временного прекращения действия трудового договора военнообязанного с критически важным предприятием, критически важным учреждением;

обоснованное представление руководителя органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления средствами Портала Действие;

обоснованного представления руководителя критически важного предприятия, критически важного учреждения, но не чаще одного раза в пять календарных дней средствами Портала Действие;

предоставление отсрочки по другим причинам, определенным статьей 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации;

прекращение заключенного договора (контракта) или истечения срока назначения — для работников специализированных учреждений ООН, международных судебных органов, международных и неправительственных организаций и учреждений, членом, участником или наблюдателем в которых Украина.

Другие основания для аннулирования брони:

невыполнение оператором противоминной деятельности в течение шести месяцев работ по разминированию (гуманитарному разминированию) по сертифицированному процессу (процессам) на основе информации, представленной Центром противоминной деятельности;

несоответствия военнообязанного условиям, указанным в абзаце третьем пункта 8 настоящего Порядка;

освобождение от должности священнослужителя (по заявлению ДЭСС в электронной форме об аннулировании бронирования военнообязанного работника, формируемого на основе информации, предоставленной юридическим лицом – религиозной организацией);

исключение предприятия или работника предприятия из состава бригады поставщиков электронных коммуникационных услуг и построения сетей по технологии xPON.

Ранее "Телеграф" писал, что 16 категорий украинцев не подлежат мобилизации. Кто получит отсрочку с 1 апреля.