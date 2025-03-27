Получить отсрочку или обновить данные временно не получится – в Минобороны сообщили причины

Реестр будет недоступен всего два часа

27 марта в Украине частично ограничат доступ к электронному реестру военнообязанных. С 22:00 до 00:00 будут продолжаться технические работы в реестре "Оберіг", из-за которых нельзя будет получить отсрочку или обновить данные в приложении Резерв+.

Об этом идет речь в официальном сообщении Министерства обороны Украины. В ведомстве рекомендуют пользователям заранее загрузить PDF-версию военного документа, чтобы предъявить ее во время возможных проверок.

Единый электронный реестр "Оберіг" — это цифровой инструмент для ведения военного учета призывников, резервистов и военнообязанных. Применение Резерв+ предоставляет доступ только к персональным данным пользователя в системе и призван сделать взаимодействие с военкоматами более прозрачным.

Данные для "Оберігу" собирают работники ТЦК и СП, а также агрегируют из ряда государственных реестров, в частности Центральной избирательной комиссии, ГПС, ГМС, Министерства образования, Пенсионного фонда и других.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой пакет документов следует подготовить, чтобы иметь возможность стать на военный учет в 2025 году.