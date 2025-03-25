Вы в розыске ТЦК? Как проверить свой статус в реестре "Оберег"

Реестр взаимодействует с другими государственными базами

За нарушение правил воинского учета или уклонения от мобилизации предусмотрена административная ответственность. В некоторых случаях ТЦК и СП могут объявить гражданина в розыск.

Все данные о военнообязанных вносятся в реестр "Оберег", который взаимодействует с шестью государственными базами данных. Этот реестр используется для воинского учета и контроля за мобилизацией, сообщает "Суспільне Черкаси".

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко объяснила, что единственным органом, который вносит информацию в реестр, являются ТЦК и СП.

"В первую очередь реестр "Оберег" – это инструмент для понимания государством человеческого капитала, для воинского учета граждан и для обратной связи граждан и понимания, какие данные по воинскому учету есть у государства", — отмечает Черногоренко.

То есть, чтобы узнать, вы в розыске, нужно лично обратиться или позвонить в ТЦК, где вы состоите на учете.

В случае, если военнообязанный был объявлен в розыск, в этот процесс может быть привлечена полиция. Поэтому целесообразно обратиться к правоохранителям с запросом о наличии розыскных мероприятий в отношении гражданина.

Еще один способ узнать свой статус — проверить судебные реестры на наличие решений относительно вашей личности. Если ТЦК подал в суд, это будет отражено в судебных документах.

Как действует система розыска нарушителей

Если военнообязанный не появляется по повестке, ТЦК может передать информацию в правоохранительные органы. СБУ и Нацполиция имеют доступ к реестру "Оберег", что позволяет быстро установить местонахождение и контакты нарушителей мобилизационного процесса.

В случае подтверждения факта уклонения лицо может быть привлечено к ответственности в соответствии с законодательством.

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