Как стать на воинский учет в 2025 году: список необходимых документов

Для отдельных категорий граждан требуются дополнительные справки

Стать на воинский учет в ТЦК и СП должен каждый военнообязанный украинец. Для этого необходимо подготовить пакет документов.

"Телеграф" рассказывает, что нужно для постановки на учет. В военкомат необходимо подать следующие документы:

паспорт гражданина Украины — основной документ, удостоверяющий личность;

индивидуальный налоговый номер (РНОКПП);

военно-учетные документы — например, военный билет или удостоверение о приписке (если есть);

свидетельство о рождении;

документы о семейном положении и наличии детей — копия свидетельства о браке и копии свидетельств о рождении детей (при наличии);

документы об образовании – для подтверждения уровня образования (школьный аттестат, диплом бакалавра или магистра).

Также необходимо подготовить автобиографию и две фотографии размером 3×4 см .

Если гражданин зарегистрирован как внутренне перемещенное лицо, то нужно в ТЦК подавать справку ВПЛ .

Смена места жительства: что делать

При переезде призывники и военнообязанные должны встать на учет по новому адресу в течение 7 дней. Если не соблюсти это правило, можно нарваться на штраф — от 17 до 25,5 тысячи гривен в соответствии со статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, в апреле 2025 года в Украине на воинский учет должны стать все ребята, которым исполнилось или будет в этом году 17 лет. Это касается как школьников, так и тех, кто уже завершил учебу. Если юноша еще учится в школе, о постановке на учет должны сообщить непосредственно в учебном заведении.

Не стоит путать постановку на учет с мобилизацией. По украинскому законодательству мобилизовать могут только с 25 лет. До этого момента все данные о призывнике хранятся в реестре "Оберег".

Даже если юноша встал на учет, это не означает немедленный призыв в армию. Однако важно выполнить требования закона и явиться в ТЦК в указанный день.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцы за границей смогут встать на воинский учет онлайн. Раньше такая возможность была только у парней до 25 лет.