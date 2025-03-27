Какие документы собрать, чтобы оформить отсрочку по уходу за человеком с инвалидностью
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Юристы объяснили, какие справки следует подать в ТЦК
Военнообязанные мужчины, которые ухаживают за людьми с инвалидностью 1 группы, могут получить отсрочку от мобилизации. Однако оформление такого статуса требует соответствующих документов.
Об этом подробнее рассказали юристы компании "Inseinin". Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусматривает право на отсрочку для лиц, которые осуществляют уход за тяжелобольными родственниками или подопечными.
Специалисты отмечают, что дополнительно порядок подтверждения этого статуса регулируется Постановлением Кабинета Министров №560. Для получения отсрочки необходимо доказать факт ухода и отсутствие других лиц, которые могут выполнять эти обязанности.
Как получить отсрочку
Чтобы оформить отсрочку, нужно подать в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) следующие документы:
- Заявление о предоставлении отсрочки с указанием обстоятельств (Приложение 4).
- Справку об инвалидности 1 группы лица, которое находиться на попечении или уходе.
- Документ, подтверждающий факт ухода (это могут быть решения органов социальной защиты, выписки из медицинских учреждений, акт обследования условий проживания).
- Документ, подтверждающий отсутствие других лиц, которые могут осуществлять уход (при необходимости).
- Другие документы, которые могут подтвердить необходимость отсрочки, например решение суда об установлении опеки.
После подачи документов комиссия ТЦК проверяет информацию и принимает решение о предоставлении или отказе в отсрочке. Военкомат имеют право проводить проверки и требовать дополнительных подтверждений фактического ухода.
Юристы добавили, если в отсрочке отказано, это решение можно обжаловать в судебном порядке.
Ранее "Телеграф" писал, что еще больше мужчин смогут получить отсрочку в "Резерв+". Это касается людей с инвалидностью, даже если у них нет пенсионного удостоверения.