Какие документы собрать, чтобы оформить отсрочку по уходу за человеком с инвалидностью

Юристы объяснили, какие справки следует подать в ТЦК

Военнообязанные мужчины, которые ухаживают за людьми с инвалидностью 1 группы, могут получить отсрочку от мобилизации. Однако оформление такого статуса требует соответствующих документов.

Об этом подробнее рассказали юристы компании "Inseinin". Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусматривает право на отсрочку для лиц, которые осуществляют уход за тяжелобольными родственниками или подопечными.

Специалисты отмечают, что дополнительно порядок подтверждения этого статуса регулируется Постановлением Кабинета Министров №560. Для получения отсрочки необходимо доказать факт ухода и отсутствие других лиц, которые могут выполнять эти обязанности.

Как получить отсрочку

Чтобы оформить отсрочку, нужно подать в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) следующие документы:

Заявление о предоставлении отсрочки с указанием обстоятельств (Приложение 4).

Справку об инвалидности 1 группы лица, которое находиться на попечении или уходе.

Документ, подтверждающий факт ухода (это могут быть решения органов социальной защиты, выписки из медицинских учреждений, акт обследования условий проживания).

Документ, подтверждающий отсутствие других лиц, которые могут осуществлять уход (при необходимости).

Другие документы, которые могут подтвердить необходимость отсрочки, например решение суда об установлении опеки.

После подачи документов комиссия ТЦК проверяет информацию и принимает решение о предоставлении или отказе в отсрочке. Военкомат имеют право проводить проверки и требовать дополнительных подтверждений фактического ухода.

Юристы добавили, если в отсрочке отказано, это решение можно обжаловать в судебном порядке.

Ранее "Телеграф" писал, что еще больше мужчин смогут получить отсрочку в "Резерв+". Это касается людей с инвалидностью, даже если у них нет пенсионного удостоверения.