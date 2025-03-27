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Какие документы собрать, чтобы оформить отсрочку по уходу за человеком с инвалидностью

Автор
Каролина Терещенко
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Автор
Отсрочка
Отсрочка. Фото Коллаж "Телеграфа"

Юристы объяснили, какие справки следует подать в ТЦК

Военнообязанные мужчины, которые ухаживают за людьми с инвалидностью 1 группы, могут получить отсрочку от мобилизации. Однако оформление такого статуса требует соответствующих документов.

Об этом подробнее рассказали юристы компании "Inseinin". Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусматривает право на отсрочку для лиц, которые осуществляют уход за тяжелобольными родственниками или подопечными.

Специалисты отмечают, что дополнительно порядок подтверждения этого статуса регулируется Постановлением Кабинета Министров №560. Для получения отсрочки необходимо доказать факт ухода и отсутствие других лиц, которые могут выполнять эти обязанности.

Как получить отсрочку

Чтобы оформить отсрочку, нужно подать в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) следующие документы:

  • Заявление о предоставлении отсрочки с указанием обстоятельств (Приложение 4).
  • Справку об инвалидности 1 группы лица, которое находиться на попечении или уходе.
  • Документ, подтверждающий факт ухода (это могут быть решения органов социальной защиты, выписки из медицинских учреждений, акт обследования условий проживания).
  • Документ, подтверждающий отсутствие других лиц, которые могут осуществлять уход (при необходимости).
  • Другие документы, которые могут подтвердить необходимость отсрочки, например решение суда об установлении опеки.

После подачи документов комиссия ТЦК проверяет информацию и принимает решение о предоставлении или отказе в отсрочке. Военкомат имеют право проводить проверки и требовать дополнительных подтверждений фактического ухода.

Юристы добавили, если в отсрочке отказано, это решение можно обжаловать в судебном порядке.

Ранее "Телеграф" писал, что еще больше мужчин смогут получить отсрочку в "Резерв+". Это касается людей с инвалидностью, даже если у них нет пенсионного удостоверения.

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#Мобилизация #Лица с инвалидностью #Отсрочка от мобилизации