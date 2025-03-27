Отримати відстрочку чи оновити дані тимчасово не вийде – в Міноборони повідомили причини

Реєстр буде недоступний всього дві години

27 березня в Україні частково обмежать доступ до електронного реєстру військовозобов’язаних. З 22:00 до 00:00 триватимуть технічні роботи в реєстрі "Оберіг", через які не можна буде отримати відстрочку або оновити дані в застосунку Резерв+.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Міністерства оборони України. У відомстві рекомендують користувачам завчасно завантажити PDF-версію військового документа, щоби мати змогу пред’явити її під час можливих перевірок.

Єдиний електронний реєстр "Оберіг" — це цифровий інструмент для ведення військового обліку призовників, резервістів та військовозобов’язаних. Застосунок Резерв+ надає доступ лише до персональних даних користувача в системі та покликаний зробити взаємодію з військкоматами прозорішою.

Дані для "Оберега" збирають працівники ТЦК та СП, а також агрегують із низки державних реєстрів — зокрема, Центральної виборчої комісії, ДПС, ДМС, Міністерства освіти, Пенсійного фонду та інших.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, який пакет документів варто підготувати, аби мати змогу стати на військовий облік у 2025 році.