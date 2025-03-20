Двойника Зеленского нашли в TikTok: "Он в курсе, что он президент?"

Блогер — вылитая копия президента Украины

В TikTok завирусились видео с "двойником" президента Украины Владимира Зеленского. Схожесть итальянского блогера с украинским лидером настолько сильная, что оставляет множество комментаторов в недоумении.

"Телеграф", ссылаясь на соответствующие видео, рассказывает о "двойнике" Зеленского. Речь идет о блогере под ником gigipescheria. Он — вылитая копия президента Украины. Даже его борода и прическа практически идентичны растительности главы государства.

Курьезности моменту добавляет то, что блогер снимает в основном юмористических контент. Под роликом уже появились забавные комментарии пользователей. Забавные ситуации, которые генерирует блогер, подхватывают пользователи и пытаются обыгрывать это с учетом схожести с президентом.

И этот ролик вписывается в его формат.

Реакция сети

При этом, некоторые, кажется, серьезно задались вопросом, не президент ли это.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что женщину в футболке с обнаженными Трампом и Путиным заметили в магазине Днепра. Стоит отметить, что принт на футболке является мемом, который появился еще около 10 лет назад еще перед первым президентским сроком Дональда Трампа