Наряды Зеленского пустили по миру? Украинцы бурно реагируют на видео

Люди еще раз поддержали Украину и президента

Стиль Владимира Зеленского часто вызывал резонанс не только в Украине, но и в мире. Из-за нарядов президента Украины даже ссорились в Белом доме. Но его образ так полюбился людям, что даже за границей начали шить одежду, которая приближена к тому, что одевает глава государства.

Так, в Тик-Ток опубликовали видео, где мужчина в одном магазине показывает три костюма, которые похожи на стиль Зеленского. Автор видео позирует в наряде зеленого цвета, вероятнее приближенном к стилю милитари.

Свое видео мужчина подписал так: "Набор Зеленского".

Также он показал, как выглядит и другой наряд. Брюки и рубашка есть в черном и бежевом цветах.

"Набор Зеленского снова появился в нашем магазине. Посмотрите на этот вид, у него есть 3 цвета. У каждого есть размеры. Как видите, набор Зеленского также имеет ширину", — говорит мужчина на видео.

Украинцы отреагировали

Пользователи сети начали писать комментарии под публикацией. Они оставляли комментарии по поводу Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что на "Оскаре" тонко потролили перепалку Трампа и Зеленского.