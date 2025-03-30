МВД Украины потратит миллионы на нагрудные знаки для служащих

Инициатива направлена на поощрение и награждение правоохранителей

МВД Украины провело тендер на закупку нагрудных знаков с удостоверением для награждения сотрудников за преданность и профессионализм. В торге приняли участие 2 компании, потому объявление закрыто.

Об этом говорится на сайте государственных закупок Prozorro. Государственное учреждение "Центр обслуживания подразделений Министерства внутренних дел Украины" объявило тендер на закупку 3 000 нагрудных знаков с удостоверениями для награждение сотрудников. Общая ожидаемая стоимость составляет 4 446 000 гривен с НДС.

В частности, планируется закупить:

1500 нагрудных знаков "За отличие в службе";

1500 нагрудных знаков "За отвагу в службе".

Раскрытие предложений состоялось 28 марта. В тендере приняли участие 2 компании, предложив разные цены.

Согласно условиям тендера, продукция должна быть поставлена в Киев, а конечный срок выполнения заказа – не позднее 27 мая 2025 года. Поставка должна состояться в течение 5 рабочих дней с момента получения заявки. Для участия в тендере компании должны предоставить обеспечение предложения в виде гарантии на сумму 133 000 гривен, которая должна действовать не менее 120 дней с даты окончательного срока подачи предложений. Сейчас объявление закрыто.

Тендер является частью плановых закупок, направленных на поощрение и награждение сотрудников МВД, проявивших особую преданность и профессионализм в своей службе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что столовая Верховной Рады закупила красную икру и морепродукты почти на 100 тысяч гривен. Договор на поставку был заключен 25 февраля 2025 года.