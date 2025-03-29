Обстрел Днепра: в "Бартоломео" впервые прокомментировали разрушения комплекса

Во время обстрела никто не пострадал

Вечером пятницы, 28 марта, россияне нанесли масштабный удар по Днепру, повредив известный гостинично-ресторанный комплекс "Бартоломео". Владельцы заведения открыли сбор на восстановление заведения.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном в Instagram заведения. Там отметили, что российский беспилотник упал на банкет-холл, однако все сотрудники и гости заведения остались невредимыми, так как их вовремя эвакуировали.

"Никто из посетителей или работников комплекса не пострадал. Было около 50-70 сотрудников комплекса и около 350 посетителей. К врачам никто не обращался", — рассказал изданию Суспільне генеральный менеджер заведения Юрий Ноздьоркин.

По его словам, сгорел один из главных символов ресторана — корабль. Однако в планах руководства заведения полностью его восстановить и для этого уже был открыт сбор на реконструкцию.

"Сегодня мы обращаемся ко всем, кому небезразличен Бартоломео – визитная карточка Днепра. Мы не сдаемся, мы будем восстанавливаться. Но нам нужна ваша помощь", — говорится в сообщении в соцсетях комплекса.

Впрочем, мнения пользователей сети разделились. Одни считают, что деньги можно пожертвовать семьям, которые потеряли свои дома, а не владельцам крупного успешного бизнеса. Другие же отметили, что "Бартоломео" был символом города.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядел комплекс Бартоломео до того, как в него попал российский "Шахед".