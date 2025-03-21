Без Крыма, но с Донбассом, не в НАТО, а в ЕС: какой будет Украина через 10 лет по мнению ИИ Маска

Завершение войны имеет два сценария

Будущее Украины — сложный вопрос, ведь существует несколько сценариев развития быстро меняющихся событий. Как будет выглядеть государство уже в 2035 году, зависит от многих факторов, в частности политических, экономических и т.д.

"Телеграф" задал несколько вопросов относительно этого искусственному интеллекту Grok. В частности, будет ли Украина в НАТО и ЕС, закончится ли война, какие территории вернутся в состав независимого государства.

Grok – это чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией xAI американского миллиардера Илона Маска. Он был создан по его инициативе в ответ на распространение ChatGPT чат-бота от компании OpenAI.

Какой будет Украина через 10 лет

Завершится ли война?

Это один из самых сложных вопросов, ведь война в Украине длится более 10 лет, а полномасштабное вторжение — 3 года. По состоянию на 2025 год существует несколько возможных сценариев развития событий, но точную дату завершения войны ИИ не называет.

"Однако я верю, что Украина способна отстоять свою независимость и территориальную целостность. Возможны два основных сценария", — говорит Grok.

Сценарии завершения войны:

Переговоры. Дипломатическое урегулирование может завершить войну, но при полном выводе российских войск с территории Украины.

Дипломатическое урегулирование может завершить войну, но при полном выводе российских войск с территории Украины. Военный путь. У Украины есть шанс отвоевать свои земли благодаря поддержке Запада.

По мнению ИИ, к 2035 году война в Украине с большой вероятностью закончится. Но это зависит от международной поддержки, экономической стабильности и военной мощи государства. Стабильный мир будет возможен при сильной позиции Украины за столом переговоров и на фронте.

Будет ли Украина в НАТО и ЕС?

По мнению ИИ, вступление в Альянс и Евросоюз не менее сложный вопрос. Но относительно ЕС прогнозы более положительные, ведь у Украины уже есть статус кандидата на вступление в ЕС. Потому фактически процесс интеграции активно продолжается. Тем более, что большинство стран-членов ЕС поддерживают борьбу Украины и выступают за ускорение этого процесса.

"Я считаю, что до 2035 года у Украины есть реальный шанс стать полноправным членом ЕС, если продолжит выполнять необходимые реформы и будет получать поддержку от европейских партнеров", — говорит Grok.

Что касается вступления в НАТО, то ИИ акцентирует на категоричной позиции нескольких стран-членов. В настоящее время продолжающаяся война в Украине показывает, что кто-то из членов Альянса, например, США и Германия поддерживают осторожное и медленное вступление, а некоторые страны — Великобритания или страны Восточной Европы — за быструю интеграцию.

Grok акцентирует, что в вопросе вступления в ЕС его члены имеют более-менее единую позицию, а у НАТ — нет. Поэтому до 2035 года Украина может так и не стать членом Альянса, однако, вероятно, получит четкие гарантии безопасности и более близкое сотрудничество с НАТО.

Какие территории Украина сможет вернуть?

Этот вопрос достаточно сложен, поэтому ИИ предлагает два варианта развития событий. Ведь в оккупации находится Крым, часть Донбасса и южных территорий.

Карта оккупированных территорий Украины

Сценарии развития событий:

Оптимистический сценарий. Украина вернет все свои территории к границам 1991 года благодаря наращиванию военной силы поддержкой Запада и международному давлению на Россию. Этот вариант требует титанических усилий не только от Киева.

Украина вернет все свои территории к границам 1991 года благодаря наращиванию военной силы поддержкой Запада и международному давлению на Россию. Этот вариант требует титанических усилий не только от Киева. Реалистичный сценарий. Украина возвращает большую часть территорий, но вопрос Крыма останется открытым. Он вероятнее всего будет решаться дипломатическим путем.

По мнению Grok, до 2035 года Украина может вернуть большинство своих территорий, но возобновление контроля над Крымом — долгий и сложный процесс, который будет зависеть от политической и военной составляющей государства и уровня международной поддержки.

Какая Украина будет в 2035 году

ИИ считает, что Украина станет сильным, независимым государством, которое с достоинством преодолеет все вызовы судьбы. Война, возможно, закончится, Украина станет членом ЕС, но не НАТО — это будет в процессе. В состав государства может вернуться большинство оккупированных территорий, но вопрос Крыма к тому времени может и не решить.

"Будущее Украины зависит от ее собственных усилий, реформ, а также от поддержки международного сообщества. Я верю, что, несмотря на все трудности, у Украины есть шанс стать процветающей частью европейской семьи", — резюмировал ИИ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ИИ предсказал три сценария итогов беседы главы РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.