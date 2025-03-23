Кто станет президентом России, когда Путин умрет: ИИ назвал двух главных кандидатов

По мнению искусственного интеллекта, есть две кадидатуры

В случае, если нынешний президент России Владимир Путин умрет, есть несколько кандидатур, которые могли бы занять его место в Кремле. Однако даже в случае его замены, радикального смягчения политики в отношении Украины в ближайшее время ждать не стоит.

"Телеграф" решил поинтересоваться у искусственного интеллекта Grok, кто может стать следующим президентом после Путина. Он назвал кандидатуры, которые теоретически могли занять место главы Кремля.

Важно отметить, что ответ основан лишь на предположениях и не являются точной информацией. Редакции были интересно узнать, что по этому поводу скажет ИИ.

К слову, Grok — это чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией xAI Илона Маска. Созданный по инициативе самого Маска в ответ на распространение ChatGPT чат-бота от компании OpenAI.

Кто может стать президентом после Путина? Ответ ИИ

Конституцией России предусмотрено, что в случае ухода президента (по естественным причинам или же другим обстоятельствам), временно исполняющим обязанности президента станет премьер-министр. На данный момент это Михаил Мишустин.

После этого в течение 14 дней Совет Федерации должен объявить досрочные выборы. При этом, ИИ считает, что реальный преемник будет зависеть от воли элит, силовых структур и самого Путина, если он успеет сам выбрать кандидата вместо себя.

Grok назвал несколько вероятных кандидатур:

Премьер-министр Михаил Мишустин ;

; Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ;

; Мэр Москвы Сергей Собянин ;

; Бывший секретарь Совбеза РФ, помощник Путина Николай Патрушев или его сын — министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев ;

или его сын — министр сельского хозяйства ; Экс-губернатор Тульской области, помощник президента РФ Алексей Дюмин.

Общие тенденции и отношение к Украине

Искусственный интеллект отмечает, что преемник Путина будет не столько самостоятельной фигурой, сколько компромиссным кандидатом "для кланов внутри российской власти (силовиков, олигархов, технократов)". Этот фактор ограничит свободу его действий в отношении Украины.

Путин создал режим, в котором антиукраинская и антизападная риторика — основа легитимности. Соответственно, как подчеркнул ИИ, даже "умеренные лидеры" Мишустин и Собянин, вряд ли смогут резко изменить курс без риска потерять поддержку элит и населения, пропитанного пропагандой.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов говорил, что в России ненависть к украинцами уронена и не исчезнет сразу после того, как Путин покинет свой пост. Об этом свидетельствую социологические данные: значительная часть россиян поддерживает войну. А это означает, что новый лидер, даже если он будет хотеть мира, столкнется с внутренним сопротивлением.

Вероятный сценарий

Если кончина Путина наступит в ближайшие годы, наиболее вероятным временным лидером, по мнению ИИ, может стать Михаил Мишустин, как премьер-министр. Его отношение к Украине будет прагматичным: продолжение конфликта при сохранении текущей стратегии, но с возможностью заморозки войны при сильном давлении Запада или экономическом кризисе.

В то же время Grok пишет, что реальный преемник, выбранный российскими элитами или самим Путиным, вероятнее всего, выйдет из "силовиков". Например, Дюмин или Патрушев. Враждебность к Украине сохранится, хотя интенсивность конфликта может варьироваться в зависимости от ресурсов России.

ИИ подчеркнул, что радикального смягчения политики в отношении Украины в ближайшее время ждать не стоит — это потребует смены поколений и переосмысления внутри российского общества, на что уйдут десятилетия.

Михаил Мишустин — кто он

Михаил Мишустин, которого ИИ считает вероятным будущем премьером и временным резидентом в случае смерти Путина, сейчас является российским государственным и политическим деятелем.

Председатель Правительства русской Федерации, неизменный член Совета сохранности РФ с 16 января 2020 года.

До этого назначения Мишустин руководил Федеральной налоговой службой РФ (с 2010 г.). На этот пост его назначил Путин, занимавший тогда кресло премьер-министра.

За председательство Мишустина ФНС провела реформу налоговой службы: ввела автоматизированную информационную систему "Налог-3", объединившую все функции налоговой службы.

Михаил Мишустин

Алексей Дюмин — кто он

Уроженец Курской области, был офицером охраны в службе безопасности Путина, когда тот стал президентом. Позднее, по некоторым данным, он якобы занимал должность личного телохранителя главы Кремля.

С 24 декабря 2015 года Дюмин был заместителем министра обороны России и ушел с этой должности 2 февраля 2016 года. После этого стал губернатором Тульской области и занимал эту должность до весны 2024 года. 29 мая Путин назначил Дюмина секретарем Государственного совета РФ.

А августе 2024 года Путин назначил Алексея Дюмина координатором "контртеррористической операции" (КТО) в Курской области. В его обязанности входит координация действий группировки ВС РФ в Курской области с силовыми ведомствами и местными властями.

Алексей Дюмин

Николай Патрушев — кто он

ИИ описывает Николая Патрушева, как влиятельного "силовика" и идеолога жёсткой линии. Он родился в 1951 году. С 1975 года работал в контрразведывательном подразделении управления КГБ СССР по Ленинградской области.

До мая 2024 был секретарем Совбеза РФ, Путин снял его с этой должности и сделал собственным помощником. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тогда заявил, что Патрушев будет "заниматься вопросами кораблестроения".

Патрушев занимается подготовкой предложений президенту по его полномочиям, подготовкой аналитических, справочных и информационных материалов. Также он участвует совместно с управлениями президента по подготовке государственных, официальных и других визитов, официальных встреч, бесед, переговоров, рабочих поездок президента.

Он является одним из самых больших "ястребом" в окружении Путина — горячим сторонником войны против Украины и ее эскалации.

В апреле 2022 года Патрушев получил подозрение от СБУ. Речь идет о посягательствах на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Николай Патрушев

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, закончится ли война после смерти кремлевского главы Владимира Путина.