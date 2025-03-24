Сам Путин очень боится, что его ДНК попадет кому-нибудь в руки. Что же за тайну скрывает российский диктатор?

Аналогии между Владимиром Путиным и Адольфом Гитлером напрашиваются сами собой. Новую волну обсуждений поднял Bild после публикации статьи, в которой говорится, что хакеры слили в Интернет информацию о ДНК-тесте племянника Путина. Данные хранились на компьютере родственника Путина Михаила. Оказалось, что род Путиных генетически относится к балканской гаплогруппе, к которой также принадлежал Адольф Гитлер.

Телеграф попросил ИИ Grok проанализировать сходство между диктаторами и ответить, могут ли они быть родственниками. Для наглядности мы попросили сделать фото их обоих рядом. По мнению искусственного интеллекта, вожди мало чем похожи друг на друга. У Путина светлые черты лица и лица другой формы, чем лидер Третьего Рейха.

Путин и Гитлер – Grok AI

Путин и Гитлер – Grok AI

Путин и Гитлер – Grok AI

Путин и Гитлер – Grok AI

Также нет никаких исторических данных, указывающих на отдаленное родство Путина и Гитлера. По мнению ИИ, глава современной страны-агрессора происходит из простой советской семьи, которая вряд ли могла иметь близких общих предков с "фюрером".

Таким образом, между ними может существовать отдаленная генетическая связь, как и у большинства европейцев, считает Grok. Но этим связям не менее 500-1000 лет.

"Генетические исследования показывают, что у людей европейского происхождения могут быть общие предки, если проследить их дерево на 500–1000 лет назад. Но это касается общего населения, а не конкретной прямой связи между двумя лицами", — ссылается ИИ на блог Грэма Купа и другие исследования.

Ответ Grok AI

Поэтому, по мнению Grok, для того, чтобы семьи обоих военных преступников соединились кровными связями, нужно очень серьезное стечение обстоятельств. Так что вероятность того, что Путин и Гитлер являются родственниками, чрезвычайно низка. Основные причины:

Большая разница во времени между их жизнями.

Отсутствие исторических данных о потомках Гитлера.

Различное этническое и географическое происхождение.

Отсутствие каких-либо документальных или генетических доказательств.

Если предположить, что у Гитлера был бы неизвестный потомок, каким-то образом оказавшийся в СССР и ставший предком Путина, это все равно требовало бы невероятного стечения обстоятельств, для которого нет никаких подтверждений, заключает ИИ.

Ответ Grok AI

Соответственно, наличие общей гаплогруппы у диктаторов вполне возможно. Но это единственное, что может их связывать, по мнению нейросети.

Напомним, ранее ИИ предусмотрел, когда могут состояться переговоры между Зеленским и Путиным. И по его прогнозам, обставить для встречи станут благоприятными еще не скоро. Они точно будут сложными, поскольку лидеру демократической страны будет не просто общаться не просто с врагом, а с лицом, у которого социолог нашел 6 общих признаков с Гитлером.