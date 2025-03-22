В вопросе есть несколько важных нюансов

На фоне неоднократных переговоров США с Украиной и Россией о приближении мира у многих возникает вопрос: действительно ли Киев и мир могли сделать невозможным вторжение Кремля и что для этого нужно было.

"Телеграф" задал вышеизложенный вопрос искусственному интеллекту (ИИ), а именно чату GPT. По его мнению, этот вопрос включает в себя несколько аспектов, которые следует учитывать.

GPT говорит, что было бы крайне сложно предотвратить полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году. Ведь Москва долго наращивала свою военную мощь и годами готовилась к войне. Однако есть ряд факторов, которые все же могли бы снизить вероятность нападения или отсрочить его.

Что могло отсрочить начало войны в 2022 году?

1. Мощные санкции и дипломатическое давление. Это основные рычаги влияния на Россию с начала агрессии в 2014 году. По мнению ИИ, если бы тогда Запад ввел против Кремля более жесткие санкции, например, отключение России от SWIFT и эмбарго на нефть и газ, Москва почувствовала бы экономический кризис сильнее.

2. Быстрое перевооружение и укрепление ВСУ. Наличие у Украины современного и мощного вооружения к февралю 2022 заставило бы Россию пересмотреть стратегию нападения и ее успешность.

3. Сильные гарантии безопасности от Запада. Рисковой для России войну с Украиной могли бы сделать конкретные механизмы защиты, к примеру, как у участников НАТО пятая статья.

4. Более решительная реакция на предыдущие агрессии. Здесь речь идет о всех агрессиях России не только о вторжении оккупантов на Донбасс и аннексии Крыма. Если бы мир жестко отвечал на войну в Грузии в 2008 году и другие вооруженные конфликты РФ, возможно, глава страны Владимир Путин и изменил бы свое намерение в отношении Украины.

5. Внутренняя дестабилизация режима Путина. Сильное сопротивление общества могло бы повлечь свержение режима Путина или раскол государства, что в любом случае отсрочило бы нападение на Украину.

6. Отказ Европы от энергетической зависимости от РФ. Снабжение Россией газа в Европу и ЕС дало Кремлю незаурядный рычаг влияния и финансовые ресурсы для войны.

ИИ акцентирует внимание, что все приведенные факторы могли отсрочить нападение, но не сделать его невозможным, ведь Путин и его окружение воспринимают Украину как часть сферы своего влияния и были готовы к вторжению.

Можно ли было предотвратить войну?

GPT говорит, что такой шанс все же существовал, но он был очень невысоким и составлял где-то 10-20%.

Факторы, делавшие войну почти неизбежной:

Стратегическая цель Путина . Еще с 2014 года Москва пыталась подчинить Киев, однако Революции Достоинства, очевидно, сорвала эти планы. Она показала Путину, что мирным путем это сделать не удастся.

. Еще с 2014 года Москва пыталась подчинить Киев, однако Революции Достоинства, очевидно, сорвала эти планы. Она показала Путину, что мирным путем это сделать не удастся. Мощная военная машина Кремля. Россия долгое время готовилась к войне с Украиной, а ее постоянное участие в других военных конфликтах помогли государству накопить незаурядные резервы.

Россия долгое время готовилась к войне с Украиной, а ее постоянное участие в других военных конфликтах помогли государству накопить незаурядные резервы. Слабая реакция Запада в 2014–2021 годах . Слабые санкции против России фактически дали Путину ощущение безнаказанности.

. Слабые санкции против России фактически дали Путину ощущение безнаказанности. Энергетическая зависимость Европы от РФ. Пока Запад покупал у Москвы газ, военная машина Кремля изрядно финансировалась.

Что могло предотвратить вторжение:

Мощная военная помощь Украине с 2014 года. Речь идет о современных самолетах, ракетах, дальнобойной артиллерии, ПВО.

Демонстрация НАТО, что Альянс готов вмешаться и помочь Украине.

Более сильные санкции Запада с 2014 года.

Внутренняя дестабилизация России, то есть смена власти или массовые протесты.

Подытоживая, ИИ добавляет, что шанс сделать невозможным войну или отсрочить ее был очень малым, ведь Путин фактически одержим Украиной. Поэтому при совпадении изложенных выше нюансов полномасштабное вторжение могло только отсрочиться и не надолго.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой будет Украина через 10 лет по мнению ИИ американского миллиардера Илона Маска.